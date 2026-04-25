Jakarta Pertamina Enduro Juara Proliga 2026 Putri

Jakarta Pertamina Enduro berhasil mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dalam grand final Proliga 2026 dan meraih gelar juara. Kemenangan ini menjadi trofi keempat bagi tim asuhan Bulent Karslioglu di ajang Proliga putri.

Jakarta Pertamina Enduro berhasil meraih gelar juara Proliga 2026 setelah mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dalam pertandingan final yang sengit. Pertandingan leg kedua grand final yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Sabtu, dimenangkan oleh Pertamina Enduro dengan skor 25-19, 25-23, dan 25-21.

Kemenangan ini mengukuhkan dominasi Pertamina Enduro di kancah voli putri Indonesia, sekaligus mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada musim sebelumnya. Pertandingan ini menjadi bukti kualitas dan kerja keras tim asuhan Bulent Karslioglu, yang mampu menampilkan performa terbaiknya di momen yang paling penting. Sejak awal pertandingan, Pertamina Enduro menunjukkan determinasi yang kuat untuk meraih kemenangan. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi, Irina Voronkova, dan Wilma Salas berhasil menekan pertahanan Phonska Plus.

Meskipun Phonska Plus juga memberikan perlawanan yang sengit melalui hitter andalan mereka, Annie Mitchem dan Sasha Bytsenko, Pertamina Enduro mampu menjaga fokus dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pada set pertama, Pertamina Enduro berhasil menutup set dengan skor 25-19, menunjukkan bahwa mereka siap untuk bertarung hingga akhir. Set kedua berlangsung lebih ketat, dengan kedua tim saling bertukar serangan dan berusaha menciptakan momentum untuk menjauh dalam perolehan poin.

Namun, pada saat-saat krusial, Pertamina Enduro mampu mencuri dua poin penting untuk menutup set kedua dengan skor 25-23. Kemenangan ini semakin memantapkan kepercayaan diri tim Pertamina Enduro untuk menghadapi set ketiga. Meskipun Phonska Plus kembali menekan sejak awal set ketiga, Pertamina Enduro mampu mencetak beberapa poin beruntun untuk membuka jarak. Upaya Shella Bernadetha dan rekan-rekannya untuk mengejar ketertinggalan tidak berhasil, karena selisih poin yang terlalu jauh membuat Pertamina Enduro sulit dibendung.

Akhirnya, Pertamina Enduro berhasil menutup set ketiga dengan skor 25-21, memastikan kemenangan mereka dalam pertandingan ini. Kemenangan ini melengkapi kemenangan meyakinkan yang mereka raih pada leg pertama, dengan skor 19-25, 25-19, 25-19, dan 25-21. Dengan format best of three, Pertamina Enduro yang mengantongi dua kemenangan berhak membawa pulang gelar juara Proliga 2026 sektor putri. Gelar juara ini merupakan trofi keempat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga putri, setelah sebelumnya meraihnya pada tahun 2014, 2018, dan 2025.

Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi dan dedikasi tim dalam mengembangkan olahraga voli putri di Indonesia. Pertandingan final Proliga 2026 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi yang menarik, tetapi juga menjadi hiburan bagi para penggemar voli di seluruh Indonesia. Dukungan dari para pendukung setia Pertamina Enduro juga menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk meraih kemenangan.

Keberhasilan Pertamina Enduro meraih gelar juara Proliga 2026 diharapkan dapat memicu semangat para pemain voli putri Indonesia lainnya untuk terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Selain itu, kemenangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan popularitas olahraga voli di Indonesia, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti dan mendukung perkembangan olahraga ini





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juara Bertahan Jakarta Pertamina Enduro Kembali ke Final Proliga, Gresik Phonska Siap Balas Dendam?Berita Juara Bertahan Jakarta Pertamina Enduro Kembali ke Final Proliga, Gresik Phonska Siap Balas Dendam? terbaru hari ini 2026-04-24 04:30:39 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Grand Final Proliga 2026: Jakarta Pertamina Enduro Ungguli Phonska Plus pada Leg 1Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Grand Final Proliga 2026: Kapten Jakarta Pertamina Enduro Ungkap Kunci Comeback atas Gresik Phonska Plus IndonesiaBerita Grand Final Proliga 2026: Kapten Jakarta Pertamina Enduro Ungkap Kunci Comeback atas Gresik Phonska Plus Indonesia terbaru hari ini 2026-04-24 20:38:55 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Jakarta Pertamina Enduro Selangkah Lagi Juara Proliga 2026, Gresik Phonska Dipaksa Tunduk di Final Proliga 2026!Berita Jakarta Pertamina Enduro Selangkah Lagi Juara Proliga 2026, Gresik Phonska Dipaksa Tunduk di Final Proliga 2026! terbaru hari ini 2026-04-25 00:23:33 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Hasil Final Proliga Putri 2026: Megawati dkk Antar Jakarta Pertamina Enduro JuaraJakarta Pertamina Enduro dipastikan mengunci gelar Proliga Putri 2026 di leg kedua final kontra Gresik Phonska. Megawati Hangestri dkk menang 3-0.

Read more »

Megawati Antar Jakarta Pertamina Enduro Juara Proliga Putri 2026Jakarta Pertamina Enduro dipastikan mengunci gelar Proliga Putri 2026 di leg kedua final kontra Gresik Phonska. Megawati Hangestri dkk menang 3-0.

Read more »