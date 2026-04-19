Jakarta Perlu Perang Dua Arah Lawan Ikan Sapu-sapu: Tangkap dan Pulihkan Sungai

Peneliti BRIN menekankan pentingnya operasi penangkapan massal ikan sapu-sapu sebagai langkah darurat sekaligus pemulihan ekosistem sungai sebagai solusi jangka panjang. Invasi ikan sapu-sapu mengancam struktur sungai, biodiversitas lokal, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia karena akumulasi logam berat.

Ikan sapu-sapu, si spesies invasif yang membeludak di sungai-sungai Jakarta, menimbulkan ancaman serius yang membutuhkan strategi penanganan komprehensif. Bahaya utamanya tidak hanya terletak pada jumlahnya yang terus bertambah pesat, tetapi juga pada dampaknya yang merusak struktur fisik sungai dan keseimbangan ekologisnya.

Aktivitas ikan ini yang gemar menggali lubang di dasar dan bantaran sungai untuk membuat sarang terbukti melemahkan struktur tanah, mempercepat proses erosi, dan meningkatkan risiko kerusakan tanggul. Gema Wahyu Dewantoro, seorang peneliti dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan bahwa lubang sarang ikan sapu-sapu bisa menjalar hingga beberapa meter dengan bentuk yang kompleks dan seringkali tersembunyi dari pandangan mata. Dalam konteks Jakarta yang rentan terhadap banjir, kerusakan bantaran sungai seperti ini jelas memperbesar ancaman ekologis dan infrastruktural. Lebih jauh lagi, ikan sapu-sapu secara agresif menekan keberadaan ikan lokal. Mereka bersaing untuk mendapatkan sumber makanan, memangsa telur dan anakan ikan asli, serta mendominasi ruang hidup di sungai yang kualitas airnya semakin memburuk. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan tajam dalam invasi spesies asing di Kali Ciliwung dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Ironisnya, ikan sapu-sapu justru diuntungkan oleh kondisi sungai yang buruk dan minim oksigen, menjadikannya penanda jelas krisis ekologis yang sedang melanda. Semakin dominan ikan sapu-sapu dan semakin berkurang ikan lokal, semakin nyata bahwa sungai Jakarta tengah sakit dan memerlukan intervensi pemulihan yang serius, bukan sekadar pembersihan sesaat yang bersifat sementara. Menghadapi invasi ikan sapu-sapu, Jakarta perlu menerapkan pendekatan perang dua jalur sekaligus. Jalur pertama adalah operasi penangkapan massal sebagai langkah darurat untuk segera menekan populasinya yang meledak. Spesies ini memiliki kemampuan reproduksi yang luar biasa dan tidak memiliki predator alami di perairan lokal, sehingga perlu segera dikendalikan. Namun, perang ini tidak boleh hanya berhenti pada aksi seremonial yang menghasilkan angka tangkapan besar tetapi tidak berdampak jangka panjang. Triyanto, peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, menegaskan bahwa pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh. Ini mencakup pemantauan rutin untuk memantau perkembangan populasi, edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi, serta tentu saja, penangkapan massal sebagai upaya jangka pendek. Di sisi lain, jalur kedua dan yang paling krusial adalah pemulihan sungai sebagai jalan utama dan solusi jangka panjang. Jakarta harus berfokus pada perbaikan kualitas air secara fundamental, merestorasi habitat alami sungai agar dapat kembali mendukung kehidupan ikan lokal, dan membangun kemitrahan multipihak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sungai yang terus tercemar menciptakan lingkungan yang ideal bagi ikan sapu-sapu untuk berkembang biak, sementara ikan lokal semakin terpinggirkan dan sulit bertahan hidup. Selama kondisi sungai terus rusak, dominasi ikan sapu-sapu akan sulit dipatahkan. Oleh karena itu, inti dari perang melawan ikan sapu-sapu sesungguhnya adalah upaya merebut kembali sungai Jakarta. Fokus utamanya bukan hanya sekadar mengurangi jumlah ikan invasif, tetapi lebih penting lagi adalah memulihkan ekosistem agar ikan lokal dapat hidup kembali, mencegah invasi baru di masa depan, dan memastikan pengendalian berjalan secara berkelanjutan dan efektif. Upaya penangkapan massal memang menjadi komponen penting, namun jika berdiri sendiri, tindakan ini hanya menyentuh permukaan masalah. Populasi ikan sapu-sapu yang sudah terlanjur besar, tersebar luas, dan memiliki tingkat reproduksi yang sangat cepat membuatnya sulit diberantas hanya dengan penangkapan. Dalam satu operasi saja, puluhan ribu ekor bisa tertangkap, namun di saat yang bersamaan, telur-telur baru terus menetas di sarang-sarang tersembunyi di sepanjang tepi sungai. Gema Wahyu Dewantoro dari BRIN menjelaskan bahwa seekor induk betina ikan sapu-sapu dapat menghasilkan sekitar 3.000 telur dalam satu musim dan diduga bertelur hingga tiga kali dalam setahun. Ia menekankan bahwa penangkapan bukanlah langkah yang sia-sia, tetapi jelas tidak akan cukup jika hanya mengandalkannya. Masalah lain yang mengemuka adalah penangkapan yang selama ini belum sepenuhnya berbasis pada data reproduksi ikan sapu-sapu. Hingga kini, belum ada data yang valid dan terperinci mengenai puncak musim bertelur ikan ini dari bulan ke bulan. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai siklus hidup dan reproduksi mereka, operasi penangkapan hanya akan berhasil mengurangi individu dewasa, sementara generasi baru terus lahir secara diam-diam di bawah permukaan air. Oleh karena itu, operasi penangkapan harus dibarengi dengan riset mendalam, pemetaan musim reproduksi yang akurat, serta strategi intervensi yang tepat sasaran sebelum ikan bertelur. Tanpa langkah-langkah strategis ini, Jakarta hanya akan terus mengejar ledakan populasi yang terus diperbarui dari waktu ke waktu. Perang melawan ikan sapu-sapu ini bukanlah sekadar upaya sporadis yang ramai sesaat, melainkan membutuhkan konsistensi jangka panjang yang presisi dan berbasis sains. Selain ancaman ekologis, potensi bahaya kesehatan dari ikan sapu-sapu juga menjadi perhatian serius. Meskipun secara biologis ikan ini dapat dikonsumsi, ikan sapu-sapu yang hidup di sungai-sungai Jakarta tidak aman untuk dijadikan bahan pangan biasa. Keterbiasaan mereka hidup di dasar perairan yang tercemar membuat mereka berisiko tinggi mengakumulasi logam berat berbahaya, seperti kadmium, merkuri, dan timbal, serta bakteri patogen dari limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai. Penelitian yang dilakukan oleh Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Etty Riani, menemukan bahwa kandungan logam berat pada daging ikan sapu-sapu dari Kali Ciliwung telah melampaui ambang batas aman konsumsi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan sapu-sapu tanpa pengendalian yang ketat dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP) Jakarta, Hasudungan A Sidabalok, telah menegaskan bahwa ikan hasil tangkapan dimatikan dan dikubur dengan benar untuk mencegahnya kembali ke perairan atau diperjualbelikan. Pemanfaatan ikan sapu-sapu sebagai sumber pangan memerlukan kajian yang sangat hati-hati dan penanganan yang terkontrol ketat untuk memastikan keamanannya bagi kesehatan masyarakat





