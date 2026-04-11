Jakarta Peringkat Pertama Kota Terpadat di Dunia, Ungguli Dhaka dan Tokyo

Jakarta menempati posisi puncak sebagai kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, menurut laporan PBB. Laporan tersebut juga menyoroti tantangan perkotaan yang dihadapi Jakarta, termasuk dampak perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang pesat.

Jakarta , ibu kota Republik Indonesia, memegang posisi teratas dalam daftar kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, menurut data terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ). Dengan hampir 42 juta jiwa yang menghuni wilayahnya, Jakarta mengungguli kota-kota besar lainnya, termasuk Dhaka dan Tokyo, yang menempati posisi kedua dan ketiga.

Perbandingan ini menunjukkan tantangan signifikan yang dihadapi Jakarta dalam hal pengelolaan sumber daya, infrastruktur, dan kualitas hidup penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang pesat, ditambah dengan masalah-masalah lingkungan seperti penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut, memperburuk kompleksitas permasalahan perkotaan di Jakarta. Ancaman nyata dari potensi tenggelamnya sebagian wilayah kota pada tahun 2050 menjadi pengingat keras akan kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan mitigasi dan adaptasi yang komprehensif. Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, investasi dalam infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, serta kebijakan yang mendukung pembangunan yang ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup Jakarta di masa depan.\Pergeseran demografis global yang tercermin dalam laporan PBB ini juga menyoroti fenomena migrasi dari pedesaan ke perkotaan sebagai pendorong utama pertumbuhan penduduk di banyak kota besar, termasuk Jakarta dan Dhaka. Di Bangladesh, misalnya, alasan utama migrasi adalah karena peluang ekonomi yang lebih baik dan dampak buruk dari bencana iklim seperti banjir dan kenaikan permukaan air laut. Jakarta, di sisi lain, juga menghadapi masalah serupa dengan penurunan tanah yang signifikan dan kenaikan permukaan air laut yang mengancam. Diproyeksikan bahwa seperempat wilayah kota Jakarta dapat berada di bawah permukaan air pada tahun 2050. PBB memperkirakan bahwa populasi Jakarta akan bertambah 10 juta orang dalam 25 tahun mendatang, yang menggarisbawahi urgensi untuk mengembangkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini harus mencakup peningkatan layanan publik, pembangunan perumahan yang terjangkau, dan investasi dalam infrastruktur transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan partisipasi aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim juga sangat penting.\Laporan PBB juga menerapkan definisi baru untuk mengukur ukuran kota, yang didasarkan pada aglomerasi berdekatan dari sel grid satu kilometer dengan kepadatan minimal 1.500 orang dan total populasi 50 ribu. Metodologi ini telah mengubah peringkat beberapa kota, termasuk Teheran, yang menghadapi krisis air serius. Daftar kota yang termasuk dalam laporan tersebut, selain Jakarta, Dhaka, dan Tokyo, juga mencakup kota-kota besar lainnya seperti New Delhi, Shanghai, Guangzhou, Manila, Kolkata, dan Seoul. Kehadiran kota-kota ini dalam daftar menunjukkan bahwa masalah kepadatan penduduk dan tantangan perkotaan adalah masalah global yang memerlukan solusi terkoordinasi dan kolaboratif. Pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik untuk mengelola pertumbuhan penduduk, mengurangi dampak perubahan iklim, dan meningkatkan kualitas hidup di kota-kota besar di seluruh dunia. Pengalaman dan pelajaran yang didapatkan dari berbagai kota harus dibagikan dan diterapkan secara luas untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif





Jakarta Kepadatan Penduduk PBB Perkotaan Perubahan Iklim

