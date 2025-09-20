Jakarta Peringkat Keenam Terburuk Kualitas Udara Dunia, Pemprov DKI Tiru Paris dan Bangkok

Kualitas udara di Jakarta memburuk dan masuk dalam daftar terburuk dunia. Pemprov DKI Jakarta berupaya meniru strategi kota-kota besar seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara.

Arsip foto - Warga berolahraga saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (27/7/2025). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan pemetaan titik-titik strategis untuk pelaksanaan Car Free Day atau HBKB di lima wilayah administrasi yang didasarkan pada data kualitas udara sebagai upaya pengendalian polusi udara di ibu kota.

Kualitas udara di DKI Jakarta berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Sabtu pagi masuk peringkat keenam terburuk di dunia. Berdasarkan pantauan pada pukul 06.20 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 153 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5 atau masuk kategori tidak sehat. Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia saat itu adalah Baghdad (Irak) dengan indeks kualitas udara di angka 239. Kemudian di urutan kedua diikuti Kinshasa (Kongo) di angka 177 dan di urutan ketiga ada Dhaka (Bangladesh) di angka 165. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan meniru kota-kota besar dunia seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara. Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan belajar dari pengalaman kota-kota besar tersebut. Bangkok memiliki 1.000 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), sementara Paris memiliki 400 SPKU. Jakarta saat ini telah meningkatkan jumlah SPKU menjadi 111 unit, dari sebelumnya hanya 5 unit. Peningkatan signifikan dalam infrastruktur pemantauan kualitas udara ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih komprehensif dan akurat, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi polusi udara. Asep Kuswanto juga menekankan pentingnya keterbukaan data dalam upaya memperbaiki kualitas udara secara sistematis. Keterbukaan data polusi udara dianggap krusial agar intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif. Langkah ini sejalan dengan komitmen untuk mengambil tindakan berkelanjutan dan luar biasa dalam menangani pencemaran udara. Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa penanganan polusi udara membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, termasuk pemantauan yang lebih intensif, keterbukaan data, serta intervensi yang terencana dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan di Jakarta. Pemetaan titik-titik strategis untuk pelaksanaan Car Free Day atau HBKB di lima wilayah administrasi juga merupakan bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan polusi udara. Pelaksanaan HBKB yang terencana dan terstruktur diharapkan dapat mengurangi emisi kendaraan bermotor dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas di lingkungan yang lebih bersih. Upaya ini akan didasarkan pada data kualitas udara yang akurat, sehingga lokasi dan jadwal HBKB dapat disesuaikan untuk memberikan dampak yang optimal. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas udara di ibu kota, dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan langkah-langkah yang inovatif dan berkelanjutan





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Polusi Udara DKI Jakarta Kualitas Udara Car Free Day DLH DKI Jakarta

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pram apresiasi semangat belajar lansia lulusan Sekolah SSP DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengapresiasi semangat belajar kaum lansia yang telah selesai menempuh pendidikan di Sekolah Lansia “Senior ...

Baca lebih lajut »

Dishub DKI Segel Puluhan Lokasi Parkir Ilegal di Jakarta, Termasuk Milik Perumda Dharma JayaPenyegelan dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus menekan praktik parkir ilegal yang merugikan masyarakat dan pendapatan daerah.

Baca lebih lajut »

Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah HuluPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Ikuti Arahan Pramono, Pemprov Jakarta Tegur Koperasi yang Naikkan Sewa Kios di Blok M Berkali LipatDalam perjanjiannya, pada Juli 2025, PT MRT Jakarta (Perseroda) kemudian bekerja sama dengan Kopema untuk pengelolaan UMKM di kawasan Plaza 2. Bentuknya, PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai pemberi sewa dan Kopema sebagai penyewa.

Baca lebih lajut »

Besok Pemprov DKI Putuskan Jalur Gratis di GT Fatmawati 2 Diperpanjang atau TidakGubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut uji coba jalur gratis di GT Fatmawati 2 efektif kurangi macet pada sore hingga malam.

Baca lebih lajut »

Pakailah masker, kualitas udara DKI pada Sabtu tidak sehatKualitas udara di DKI Jakarta berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Sabtu pagi masuk peringkat keenam terburuk di dunia.Berdasarkan ...

Baca lebih lajut »