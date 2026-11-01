Jakarta One Running Series 2026 Membuka Perayaan 500 Tahun Jakarta

Sebanyak 3.000 pelari mengikuti Jakarta One Running Series 2026 di SCBD. Acara ini menjadi pembuka rangkaian lomba lari menyambut 500 tahun Jakarta 2027.

Jakarta Selatan, Minggu 1 November 2026 - Sebanyak 3.000 pelari mengikuti seri perdana Jakarta One Running Series 2026 di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD. Kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian lomba lari di lima wilayah kota untuk menyambut peringatan 500 tahun Jakarta pada tahun 2027.

Peserta Berlari Di Kawasan Bisnis Utama

Ajang lari sejauh lima kilometer ini mempertandingkan kategori 5K dengan titik start dan finis di Lot 17, SCBD. Rute yang dilalui peserta melintasi sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Jalur tersebut mencakup Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Senayan, Jalan Sisingamangaraja, hingga mencapai Jalan Senopati.

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Direktur Utama PT Sasana Jiwa Rufina, Novalita, menyatakan bahwa Jakarta One Running Series hadir bukan sekadar ajang kompetisi. Acara ini lebih bertujuan sebagai perayaan gaya hidup sehat di tengah dinamika metropolitan. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan minat besar terhadap olahraga lari yang memadukan aktivitas fisik dengan pengalaman menikmati suasana kota.

Menurut Novalita, pemilihan kawasan SCBD memberikan pengalaman berbeda bagi peserta. Mereka dapat berlari melintasi pusat bisnis Jakarta yang biasanya dipadati aktivitas perkantoran dan kendaraan. Ia menyatakan sangat takjub dan mengapresiasi tingginya antusiasme 3.000 peserta yang langsung memadati seri perdana ini.

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Dukungan Pengembangan Gaya Hidup Aktif

Direktur PT Danayasa Arthatama, Ariefin Surjawirawan, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Ia menilai acara ini merupakan bentuk pemanfaatan kawasan perkotaan untuk aktivitas olahraga dan komunitas. Kegiatan yang melibatkan ribuan peserta menunjukkan bahwa kawasan bisnis dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjalankan gaya hidup aktif.

Ariefin menambahkan bahwa SCBD selalu siap mendukung inisiatif positif yang mempromosikan gaya hidup aktif, kesehatan, dan kebersamaan di tengah kota. Pendapat ini sejalan dengan tujuan penyelenggara yang ingin menjadikan olahraga sebagai sarana mempertemukan masyarakat.

Jadwal Seri Lomba Di Lima Wilayah Kota

Jakarta One Running Series terdiri dari rangkaian lima perlombaan lari dengan jarak masing-masing 5 kilometer. Acara ini diselenggarakan secara bertahap di lima wilayah kota Jakarta. Setelah seri pembuka di Jakarta Selatan pada 1 November 2026, rangkaian kegiatan berlanjut di Jakarta Utara pada 17 Januari 2027.

Seri berikutnya dijadwalkan berlangsung di Jakarta Barat pada 21 Maret 2027. Kegiatan ini akan berlanjut ke Jakarta Timur pada 25 April 2027. Seri terakhir dijadwalkan berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada 6 Juni 2027.

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Pelaksanaan seri terakhir tersebut bertepatan menjelang peringatan lima abad berdirinya Jakarta. Melalui rangkaian acara ini, penyelenggara berupaya memperkenalkan berbagai kawasan ibu kota kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyambut perayaan 500 tahun Jakarta dengan penuh semangat kebugaran.