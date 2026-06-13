Jakarta Millennial Film Festival 2026 Digelar dengan Tema "Milenial dan Bela Negara"

Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 resmi dibuka di GOR Otista, Jakarta Timur, pada 11 Juni 2026. Festival film pendek ini menargetkan 1.000 peserta dari Jawa dan Bali, dengan wajib membuat film bertema "Milenial dan Bela Negara". Kompetisi berlangsung hingga 25 Juli 2026, dan puncaknya di Taman Ismail Marzuki pada 12 Agustus 2026. JMFF 2026 berambisi menyerap 500 film dan didukung oleh narasumber profesional, sejalan dengan visi edukasi dan penguatan ekosistem perfilman Indonesia.

Jakarta Millennial Film Festival atau JMFF 2026 dibuka di GOR Otista, Jakarta Timur, pada 11 Juni 2026. Ajang ini menjaring 1.000 peserta dari Jawa dan Bali, yang terdiri dari siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Dari luar Jakarta, terdapat 25 sekolah dan 25 kampus perwakilan dari tiap provinsi, dengan masing-masing sekolah dan kampus diizinkan mengutus satu tim yang terdiri dari tiga orang. Peserta diwajibkan membuat film pendek bertema "Milenial dan Bela Negara" dengan subtema bebas, dan hasil produksi akan diikutsertakan dalam kompetisi JMFF 2026 yang berlangsung dari 11 Juni hingga 25 Juli 2026. Acara puncak akan digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 12 Agustus 2026, yang juga menyambut HUT RI ke-81.

JMFF 2026 adalah festival film pendek yang pertama kali digelar pada tahun lalu dengan 315 film peserta, dan pada tahun ini targetnya adalah menyerap 500 film untuk dilombakan. Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026, Budi Mulyawan, menekankan visi dan misi festival ini: pertama, mengedukasi anak muda tentang film pendek sebagai medium berekspresi; kedua, berpartisipasi dalam membentuk ekosistem perfilman yang sehat di Tanah Air; dan ketiga, sejalan dengan gerakan Jakarta Kota Sinima yang dicanangkan Wakil Gubernur Rano Karno.

Festival ini juga menyambut terbentuknya Jakarta Film Commission, yang diharapkan dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, memperluas akses produksi dan distribusi, serta mendorong lahirnya karya-karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Budi Mulyawan menjelaskan bahwa film pendek dipilih sebagai media karena biaya produksi film panjang yang mahal, waktu pengerjaan yang lama, dan kesulitan dalam mendapatkan jadwal tayang di bioskop.

Di sisi lain, film pendek sedang menjadi tren dan cocok dengan karakteristik anak muda Indonesia yang gemar bereksperimen dan mengeksplorasi ide-ide segar. JMFF 2026 menghadirkan narasumber berkompeten seperti Indrayanto Kurniawan, Arturo GP, Eric Gunawan, Dewi Alibasah, dan Joko Santoso. Pesan Budi Mulyawan untuk anak muda adalah untuk berkreasi lewat film pendek, tidak hanya melihat film sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai ruang ekspresi, edukasi, dan kolaborasi dalam mengembangkan potensi mereka.

Ajang ini diharapkan menjadi katalis lahirnya sineas-sineas muda berbakat dan memperkuat ekosistem perfilman lokal





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Film Pendek Festival Film Jakarta Millennial Film Festival JMFF 2026 Milenial Dan Bela Negara Sineas Muda Ekosistem Perfilman Budi Mulyawan Jakarta Film Commission

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shakira Hentak Pembukaan Piala Dunia 2026Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 berlangsung sebelum laga Meksiko vs Afrika Selatan 2026.

Read more »

Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 Hari Ini, Jumat 12 Juni 2026: Meksiko dan Korea Selatan Raih Kemenangan PerdanaBerikut adalah hasil Piala Dunia 2026 hari ini, Jumat 12 Juni 2026.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Jerman vs Curacao 15 Juni 2026Prediksi Skor Jerman vs Curacao, Prediksi Bola 15 Juni 2026, Hasil Akhir Jerman vs Curacao, Piala Dunia 2026, Jerman vs Curacao

Read more »

Festival Jakarta Great Sale 2026 Targetkan Transaksi Rp16 Triliun, Diskon Hingga 70 PersenPemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Jakarta Great Sale (JGS) 2026 di 104 pusat perbelanjaan dengan diskon hingga 70 persen, menargetkan transaksi Rp16 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional.

Read more »