Jakarta Masih Berjuang Atasi Banjir, 80 RT Tergenang

Hingga Selasa, 5 Mei 2026, 80 RT dan tiga ruas jalan di Jakarta masih tergenang akibat hujan deras. BPBD DKI Jakarta terus berupaya melakukan penanganan dan mengimbau masyarakat untuk waspada.

Jakarta masih berjuang mengatasi dampak banjir yang melanda sejumlah wilayahnya pada awal Mei 2026. Hingga Selasa, 5 Mei 2026, pukul 11.00 WIB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) DKI Jakarta mencatat bahwa 80 RT dan tiga ruas jalan masih tergenang air.

Genangan ini merupakan akibat langsung dari hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Senin, 4 Mei 2026, yang menyebabkan kenaikan permukaan air di pos dan pintu air serta meluapnya beberapa kali. Wilayah Jakarta Selatan menjadi area yang paling terdampak, dengan 12 kepala keluarga (KK) di Kedoya terpaksa mengungsi akibat banjir ini.

BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan air dan memastikan saluran air berfungsi optimal. Selain itu, BPBD bersama dengan lurah dan camat setempat juga menyiapkan kebutuhan dasar bagi para penyintas banjir. Upaya penanganan ini ditargetkan untuk mempercepat surutnya genangan air.

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi genangan lebih lanjut, serta mengingatkan untuk segera menghubungi nomor telepon 112 dalam keadaan darurat. Penyebab utama banjir ini adalah curah hujan yang tinggi, ditambah dengan luapan dari beberapa kali, termasuk Kali Krukut, Kali Grogol Mampang, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Keuangan, Kali Mampang, dan Kali Ciliwung. Situasi ini menyoroti kerentanan Jakarta terhadap banjir dan perlunya langkah-langkah mitigasi yang lebih komprehensif.

Selain upaya penanganan darurat, pemerintah daerah juga perlu fokus pada perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase, normalisasi sungai, serta pembangunan infrastruktur yang lebih tahan banjir. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kebersihan saluran air dan mengurangi risiko banjir di lingkungan masing-masing. Banjir Jakarta merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

Petugas dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) terlihat sibuk membersihkan sisa lumpur yang mengendap di badan jalan, khususnya di Jalan Gunung Sahari Raya, tepat di depan Mangga Dua Square. Foto yang diambil pada Selasa, 13 Januari 2026, menunjukkan petugas PPSU sedang bekerja keras membersihkan sisa-sisa banjir. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pasca banjir dan bertujuan untuk mengembalikan kondisi jalan seperti semula.

Selain membersihkan lumpur, petugas juga memastikan saluran air tidak tersumbat agar air dapat mengalir dengan lancar. Pembersihan ini juga penting untuk mencegah penyebaran penyakit akibat banjir. Banjir Jakarta seringkali meninggalkan lumpur dan sampah yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembersihan pasca banjir merupakan langkah penting dalam proses pemulihan.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal yang dapat menyumbat saluran air dan memperparah risiko banjir. Kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Update terkini menunjukkan bahwa hingga saat ini, 22 RT masih terendam banjir, dengan ketinggian air paling parah mencapai hampir 2 meter.

Kondisi ini semakin memperburuk situasi dan menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang terdampak. Selain dampak langsung terhadap tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari, banjir juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, BPBD DKI Jakarta terus berupaya untuk memberikan bantuan medis dan kesehatan kepada warga yang terdampak. Selain itu, BPBD juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit.

Banjir Jakarta juga dapat berdampak pada sektor ekonomi, seperti terganggunya aktivitas perdagangan dan transportasi. Banyak toko dan bisnis yang terpaksa tutup akibat banjir, sehingga menyebabkan kerugian finansial. Pemerintah daerah perlu memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak banjir agar mereka dapat segera bangkit kembali. Selain itu, perlu adanya perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk mengurangi risiko banjir di masa depan.

Hal ini termasuk pembangunan sistem drainase yang lebih modern, normalisasi sungai, dan pembangunan tanggul penahan banjir. Banjir Jakarta merupakan tantangan besar yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan





