Jakarta Lumpuh, Kekacauan Menggerucut di Permukiman Warga Tionghoa, dan Kekuatan Demokrasi Indonesia

Sebelum Soeharto turun dari jabatan sebagai Presiden pada 21 Mei 1998, Jakarta lumpuh. Amuk massa bereskalasi dengan cepat dan merembet tak terkendali sejak 13 hingga 15 Mei. Kekacauan ini bukan sekadar letupan spontan dari amarah warga. Perempuan-perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan massal. Tindakan keji itu bukan sekadar pelampiasan acak, melainkan sebuah bentuk penyiksaan sistematis yang bertujuan menghancurkan martabat etnis tertentu. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, peringatan tragedi Mei setiap tahunnya bukanlah sekadar seremonial atau menengok luka lama, melainkan momentum untuk terus menagih janji negara yang tak kunjung dibayar lunas. Penyelesaian nonyudisial saja tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka sejarah bangsa.

Sebelum Soeharto turun dari jabatan sebagai Presiden pada 21 Mei 1998, apa yang terjadi di Jakarta? , hanya beberapa hari setelah peluru tajam merenggut nyawa mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, Jakarta lumpuh. Amuk massa bereskalasi dengan cepat dan merembet tak terkendali sejak 13 hingga 15 Mei. Namun, kesaksian dari berbagai sudut kota merekam sebuah pola yang janggal.

Kerusuhan ini bukan sekadar letupan spontan dari amarah warga. Saat nyala api melalap pusat-pusat perbelanjaan, aparat keamanan seolah menguap dari jalanan. Negara absen di saat rakyatnya paling membutuhkan perlindungan. Dan, di titik itulah, kekacauan mengerucut pada sasarannya yang paling rentan, permukiman warga etnis Tionghoa.

Perempuan-perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan massal. Tindakan keji itu bukan sekadar pelampiasan acak, melainkan sebuah bentuk penyiksaan sistematis yang bertujuan menghancurkan martabat etnis tertentu. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, peringatan tragedi Mei setiap tahunnya bukanlah sekadar seremonial atau menengok luka lama, melainkan momentum untuk terus menagih janji negara yang tak kunjung dibayar lunas. Penyelesaian nonyudisial saja tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka sejarah bangsa.

"Kami mendorong pemerintah segera menuntaskan penyelesaian peristiwa Mei 98 melalui mekanisme yudisial, dengan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Jaksa Agung sebagai penyidik," ujar Anis. Setelah 28 tahun sejak keruntuhan Orde Baru pada 21 Mei 1998, komitmen untuk memperkuat demokrasi di Indonesia justru berada di persimpangan jalan dengan langkah yang kian tertatih.

Alih-alih semakin matang, sepanjang setahun terakhir ruang hidup bernegara justru diwarnai oleh menyusutnya kebebasan sipil, pengabaian partisipasi bermakna dalam legislasi, serta meluasnya represi di ruang fisik dan siber yang menahan laju cita-cita Reformasi. Kondisi memudarnya kualitas demokrasi ini terekam dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Di tingkat nasional dan pusat, tiga aspek utama yang diukur—yakni aspek kebebasan, aspek kesetaraan, serta aspek kapasitas lembaga demokrasi—seluruhnya menurun dibanding tahun lalu.

Tren kemerosotan ini sejalan dengan laporan Democracy Index yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada April 2026. Data EIU menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia melemah dalam tiga tahun berturut-turut. Setelah meraih skor 6,53 poin pada 2023, angka tersebut terus merosot menjadi 6,44 poin pada 2024, dan kembali turun ke level 6,37 poin pada 2025. Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 167 negara dan tetap tertahan dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy.

Adapun laporan V-Dem Institute dalam Democracy Report 2026 juga merekam tren penurunan skor Indeks Demokrasi Liberal (LDI) Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Setelah berada di angka 0,34 pada 2023, skor LDI Indonesia melorot menjadi 0,32 pada 2024, dan berlanjut turun hingga menyentuh 0,30 pada 2025 yang menjadi capaian terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan konsisten ini menempatkan posisi Indonesia ke dalam kelompok rezim otokrasi elektoral sejak 2024, setelah terdepak dari status negara demokrasi elektoral pada tahun sebelumnya.

Lagu Iwan Fals berjudul "Surat Buat Wakil Rakyat" yang dirilis tahun 1987 itu menggambarkan betapa suramnya potret para wakil rakyat di masa Orde Baru. Nyaris tak ada suara sumbang dari parlemen yang berani mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto. Menginjak 28 tahun Reformasi, wajah wakil rakyat seperti kembali ke era Orde Baru. Meski Reformasi 1998 telah mengubah sistem pemilihan legislatif menjadi langsung dipilih rakyat, suara publik kerap diabaikan.

Gelagat penguasa yang menarik partai-partai di parlemen ke dalam koalisi tunggal berkontribusi pada melemahnya fungsi pengawasan DPR. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, situasi tersebut terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Mulai dari proses perekrutan calon anggota legislatif (caleg) yang dinilai sembrono dan bahkan tanpa kriteria. Hanya dengan ukuran utama popularitas dan modal, seseorang bisa menjadi caleg.

Di samping itu, praktik nepotisme semakin merajalela. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga berlaku pada legislatif daerah. Bahkan, wakil rakyat yang terpilih dengan mengandalkan nepotisme ini membuat para legislator kurang memahami standar etik dan filosofi anggota legislatif





