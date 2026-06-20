Jakarta Kota Keras Kesan dan Potensi Seni Urban dalam Dinamika Kebudayaan Kontemporer

Analisis mendalam tentang persepsi Jakarta sebagai kota yang keras hanya untuk mencari uang dan bagaimana realitas tersebut memengaruhi pandangan terhadap perkembangan seni dan budaya urban. Artikel ini mengupas dinamika seni yang lahir dari pengalaman sehari-hari warga Jakarta mode jalanan koreografi tubuh dalam ruang kota serta potensi seni urban sebagai medium refleksi kritis terhadap modernitas urban dalam konteks kian urbanisasi penduduk Indonesia.

Beberapa bulan belakangan di media sosial muncul lagi percakapan bahwa Jakarta adalah kota yang keras hanya untuk mencari uang bukan kota yang kondusif bagi perkembangan budaya atau seni sesungguhnya.

Yang ditonjolkan dalam percakapan ini adalah suasana berdesakan KRL jalanan macet banjir dan terik jalanan tumpukan sampah atau kampung kota dengan gang-gang padat serta rumah-rumah bapuk. Jakarta tidak nyaman. Jakarta hanya berisi marah-marah. Dalam diskursus sastra Indonesia pasca-Reformasi memang ada semacam konsensus untuk menolak Pusat yang sering diidentikkan dengan Jakarta dan melembagakan penolakan itu dalam diskursus di media sosial kritik di media dan penghargaan.

Di satu sisi ini adalah perlawanan valid terhadap Pusat yang monolitik secara politik-ekonomi-budaya sejak Orde Baru. Di sisi lain persepsi bahwa Jakarta lebih sebuah kota cari duit dengan segala paket kekerasannya daripada kota untuk mencipta budaya tampak mengukuh dalam percakapan di bidang seni. Persepsi ini bisa meluputkan potensi menangkap dinamika kebudayaan kontemporer yang sangat menarik.

Tanpa harus menihilkan medan budaya non-Jakarta yang memang layak mendaku kemajuan mereka sendiri apa yang terjadi di Jakarta tak bisa diabaikan untuk memahami kebudayaan Indonesia kontemporer. Kesenian sebagaimana kebudayaan secara umum selalu bisa diteroka di aras keseharian ataupun di aras kelembagaan yang resmi tekstual sering pula kanonikal. Pengalaman otentik warga dalam menjalani hidup sehari-hari bisa melahirkan ekspresi-ekspresi artistik yang spontan tanpa saring wacana akademik atau tuntutan keterampilan profesional seni.

Mode jalanan seperti Citayam Fashion Week pada 2022 atau yang bisa ditemui di area Blok M TIM atau BKT adalah contoh ekspresi artistik spontan demikian. Semakin besar skala penduduk dan kerumitan masalah urban terkait ruang transportasi dan siasat hidup sebuah kota semakin luas dunia penciptaan seni yang tersedia untuk diolah di kota itu. Hal ini terpaut secara nyaris apriori dengan apa yang bisa disebut sebagai mengalami kota.

Mengalami Jakarta adalah mengalami ruang dan gerak yang memang keras dan penuh tantangan tapi juga khas dan penuh kemungkinan. Martin Suryajaya menulis bahwa kota bukan sekadar ruang fisik tempat bangunan dan manusia melainkan juga sebuah bioma yang hidup penuh ketegangan perbedaan irama dan kejar-mengejar imajinasi. Di sini menurut Martin seni dapat menjadi medium refleksi kritis terhadap modernitas urban. Hal ini menjadi potensi kebudayaan penting mengingat per 2026 sebanyak 60,7 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah urban.

Diskursus Menjadi Indonesia tidak lagi bisa mengabaikan isu urban dengan segala persoalan kebudayaannya. Pada akhirnya tubuh-tubuh yang bernegosiasi itu mampu mencipta ruang di atas ruang-ruang yang ada dan mentransformasi kota itu sendiri. Pertumbuhan Seni Urban menjadi metode pengetahuan alternatif untuk mengiringi kecenderungan sosial ini. Yola Yulfianti merenungi lakon negosiasi antara tubuh dan ruang di tiga lokasi Jakarta untuk riset artistiknya yang mewujud jadi karya berjudul Tuti in the City.

Yola menempatkan para penarinya di Pasar Asemka yang padat Taman Ismail Marzuki TIM dan mengganggu latihan komunitas hiphop dan sebuah studio tari. Mereka mengintervensi ruang terbuka ruang publik dan ruang tertutup di Jakarta. Lalu Yola mendalamkan renungan tentang bagaimana kota mengoreografi tubuh dan sebaliknya tubuh bernegosiasi dengan ruang-ruang kota. Tubuh justru ikut membentuk kota menciptakan ruang-ruang alternatif yang tidak tercatat dalam tata kota formal.

Dari situ Yola memandang koreografi sebagai disiplin praktik artistik yang berdiri sendiri sebuah cara membaca tubuh kebijakan dan infrastruktur. Refleksi dan praktik-praktik artistik demikian akan tetap hanya jadi relasi timpang dan abusif pada warga jika elemen lain ekosistem seni tidak membangun relasi saling dukung dengan seni ruang seni pekerja seni dan seniman. Kebijakan pemajuan budaya termasuk seni apabila bersifat hanya sepihak akan gagal meraih dampak yang diharapkan.

Karena itu ketika wacana tentang visi Jakarta jadi Top 20 Kota Global pada 2045 disosialisasikan sejak akhir 2024 banyak pihak secara reaktif mencemaskan kata global sebagai ancaman terhadap identitas dan budaya asli Jakarta. Nyaris tak ada yang bicara seni dan budaya urban Jakarta sebagai modalitas kuat menjadi kota global. Padahal seni dan budaya urban tumbuh organik karena lahir dari warga yang mengalami kota setiap hari bukan sekadar seni dari rahim politik identitas atau kebijakan normatif tentang Jakarta.

Banyak kota di Indonesia yang tak seberuntung Jakarta dalam segi kesenian urban dan kontemporer. Meskipun demikian justru dari tantangan-tantangan tersebut lahir ekspresi-espresi seni yang autentik dan representatif dari kehidupan urban modern. Seni urban di Jakarta telah menjadi cerminan dari dinamika sosial budaya yang kompleks sekaligus menjadi sarana bagi warga untuk merefleksikan menciptakan dan mentransformasi ruang mereka. Dengan meningkatnya populasi urban di masa depan maka peran seni urban akan semakin krusial dalam merepresentasikan sekaligus memului perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat kota





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