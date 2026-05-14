Jakarta Garuda Jaya Kalah di AVC Champions League 2026

Tim bola voli putra, Jakarta Garuda Jaya, gagal mengikuti Jakarta Bhayangkara Presisi dan melaju ke semifinal AVC Champions League 2026. Garuda Jaya kalah dengan skor telak, 0-3 (14-25, 12-25, 12-25) dari Foolad Sirjan Iranian (Iran) pada perempat final yang juga menjadi laga pertama mereka di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (14/5/2026). Melalui hasil ini, Foolad Sirkan akan menjumpai Jeckt Stings Aichi (Jepang) pada semifinal.

Melalui hasil ini, Foolad Sirkan akan menjumpai Jeckt Stings Aichi (Jepang) pada semifinal. Jeckt menembus babak empat besar setelah menundukkan Nakhonratchasima 3M Film (Thailand) dengan 3 set langsung. Jalannya pertandingan. Garuda Jaya langsung tertinggal, 1-3 pada awal set pertama dan mendekat, 2-3.

Foolad semakin gencar menyerang dan menjauh 7-3. Poin beruntun perlahan menambah poin beruntun, 5-8. Namun, kesalahan servis menjadi penghalaang setelah servis M Haikal membentur net. Garuda Jaya berusaha mengejar ketertinggalan, 12-16.

Namun, servis Tedi Oka yang error mengahalangi Garud Jaya untuk mendekat. Foolad yang dominan menang dengan skor telak 25-14. Bekal kemenangan set pertama menjadi modal Foolad langsung menggebrak pada awal set kedua setelah menekan lewat servis, 4-0





