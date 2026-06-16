Jakarta Fair Kemayoran 2026: Pameran Multiproduk dan Konser Musik Hibur Masyarakat Selama Lebih dari Satu Bulan

Jakarta Fair Kemayoran 2026 digelar dari 11 Juni hingga 12 Juli di JIEXPO Kemayoran, menawarkan pameran multiproduk dari berbagai sektor industri serta konser musik dengan para musisi dan band terkemuka Indonesia. Tiket masuk pameran dan konser dijual terpisah dan dapat diperoleh melalui situs resmi. Event ini menjadi destinasi utama selama musim liburan.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali menjadi salah satu agenda hiburan terbesar di Indonesia. Tak hanya menghadirkan pameran multiproduk dari berbagai sektor industri, ajang tahunan ini juga dimeriahkan oleh konser musik yang menghadirkan deretan musisi dan grup band papan atas Tanah Air.

Tahun ini, Jakarta Fair berlangsung selama lebih dari satu bulan, mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah nama besar seperti Slank, Hindia, Sal Priadi, JKT48, Superman Is Dead (SID), Juicy Luicy, NDX AKA, hingga Tipe-X dijadwalkan tampil menghibur pengunjung. Pengunjung perlu memperhatikan jadwal operasional konser karena terdapat perbedaan waktu pertunjukan. Panitia mengingatkan bahwa tiket masuk area pameran dan tiket konser dijual secara terpisah.

Keduanya dapat dibeli melalui situs resmi Jakarta Fair. Jakarta Fair 2026 menjadi destinasi favorit masyarakat selama musim liburan. Selain berburu promo dan produk unggulan dari ratusan tenant, pengunjung juga bisa menikmati konser dari musisi favorit setiap malam selama penyelenggaraan acara berlangsung





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Jakarta Fair 2026 Konser Musik Pameran Multiproduk JIEXPO Kemayoran Musisi Indonesia

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