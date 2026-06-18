Jakarta Fair Kemayoran 2026 Digarap Dengan Target 6 Juta Pengunjung, Cinepolis Bawa Booth Kreasi Popcorn

Jakarta Fair Kemayoran 2026 dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta dengan target keenam juta pengunjung dan transaksi Rp8 triliun. Pameran ini diisi 2.800 perusahaan dengan berbagai hiburan, sementara Cinepolis hadir pertama kalinya di booth kreasi popcorn dengan promo dan game seru.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis 11 Juni 2026 di Arena JIExpo Kemayoran. Pramono mengharapkan pameran tahun ini bisa mendatangi lebih dari enam juta pengunjung dengan transaksi exceeding Rp8 triliun, menggapai target Rp9 triliun untuk UMKM.

Pada 2025, event ini mencatatkan 5,9 juta pengunjung dengan transaksi Rp7,3 triliun. Pameran ini diikuti oleh sekitar 2.800 perusahaan yang membuka 1.800 stan, terdiri dari UMKM, perusahaan nasional, dan internasional. berbagai hiburan seperti konser 150 band nasional, parade karnaval, kontes Miss Jakarta Fair, wahana anak, festival kuliner nusantara, dan pesta kembang api disiapkan.

Untuk mendukung akses, Pemprov DKI menyediakan enam lokasi parkir dengan kapasitas total 4.967 mobil dan 5.650 motor, serta mengimbau penggunaan transportasi umum seperti Commuter Line via Stasiun Pasar Senen, Rajawali, dan Kemayoran. Di antara booth pameran, Cinepolis Cinemas menjadi brand bioskop pertama yang tampil dengan booth bertajuk Popcorn & Drink Lab: Create Your Own mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Entrance Hall C3. Pengunjung dapat membuat kombinasi popcorn dan minuman sendiri dengan rasa khas Cinepolis.

Selain itu, ada Spin Wheel berhadiah untuk transaksi minimal Rp50.000, interactive games seperti Cine-Quiz dan Mukbang Popcorn, happy hour popcorn tiap malam, serta promo diskon 30 persen untuk varian popcorn di booth bagi yang belanja di 20 bioskop Cinépolis Jabodetabek. Senior Brand Marketing Manager Cinépolis Indonesia Delfi Kartikawati menyatakan kolaborasi ini membuka kesempatan bagi Cinépolis mempromosikan kreasi popcorn unik dan Jakarta Fair menjangkau penonton setia di seluruh Jabodetabek.

Head of Promotions PT JIEXPO Liana Wati menambahkan kehadiran Cinepolis memberikan dimensi baru yang kreatif dan unik bagi pengunjung, sekaligus memperkaya ekosistem brand di pameran terbesar Jakarta. Gubernur Pramono menegaskan Jakarta Fair tidak hanya hiburan, tetapi juga ruang strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah





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