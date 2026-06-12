Jakarta Fair 2026 digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026) dengan jumlah peserta yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Warga melihat pertunjukan kembang api saat mengunjungi Jakarta Fair 2026 di Jiexpo Kemayoran , Jakarta, Kamis (11/6/2026). Aktivitas warga saat mengunjungi Jakarta Fair 2026 di Jiexpo Kemayoran , Jakarta, Kamis (11/6/2026) diikuti oleh 2.800 peserta dan 1.800 tenant dengan komposisi 55 persen sektor swasta dan 45 persen sektor.

Jakarta Fair juga diramaikan beragam pertunjukan hiburan, promosi dagang, serta ajang pertemuan bisnis yang melibatkan pelaku usaha nasional maupun UMKM. Penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi ke-57 sejak pertama kali digelar pada 1968. Jakarta Fair diharapkan terus menjadi wadah promosi produk dalam negeri sekaligus mendorong perdagangan dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional. Warga melihat pertunjukan kembang api saat mengunjungi Jakarta Fair 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Aktivitas warga saat mengunjungi Jakarta Fair 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Jakarta Fair diharapkan mendorong perdagangan dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional





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Jakarta Fair 2026 Jiexpo Kemayoran Jakarta Pertunjukan Hiburan Promosi Dagang Ajang Pertemuan Bisnis

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