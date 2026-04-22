Jakarta dan Banten Siaga 'AWAS' Hujan Ekstrem

BMKG mengeluarkan peringatan dini status 'AWAS' untuk Jakarta dan Banten terkait potensi hujan ekstrem yang diprediksi mencapai puncaknya pada 23 Januari 2026. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan.

Arsip foto yang memperlihatkan awan tebal yang menutupi pemukiman padat penduduk dan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta pada hari Jumat, 23 Januari 2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk yang ekstrem. Imbauan ini dikeluarkan menyusul rilis terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang secara resmi menetapkan wilayah Jakarta dan Banten berada pada status 'AWAS' terhadap kemungkinan terjadinya hujan dengan intensitas ekstrem. Puncak dari potensi cuaca buruk ini diprediksi akan terjadi pada hari Jumat, 23 Januari 2026.

Foto ini diambil oleh Muhammad Adimaja dari ANTARA FOTO, menggambarkan kondisi langit Jakarta yang kelabu dan mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BMKG, seluruh wilayah DKI Jakarta pada Kamis pagi telah diselimuti oleh awan tebal. Data yang dikutip dari akun Instagram resmi BMKG, @infobmkg, menunjukkan bahwa kondisi berawan tebal ini meliputi seluruh penjuru Jakarta pada pukul 07.00 WIB.

Seiring berjalannya waktu menuju siang hari, tepatnya pada pukul 13.00 WIB, kondisi cuaca di Jakarta Barat diprediksi masih akan didominasi oleh awan tebal. Namun, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara berpotensi mengalami hujan ringan. Sementara itu, Jakarta Timur diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang, dan Kepulauan Seribu diperkirakan akan tetap berawan. Perbedaan kondisi cuaca di berbagai wilayah Jakarta ini menunjukkan kompleksitas sistem meteorologi yang sedang berlangsung.

BMKG terus memantau perkembangan cuaca secara berkala untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Memasuki sore hari pada pukul 16.00 WIB, potensi hujan ringan masih akan terus membayangi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun intensitasnya tidak terlalu tinggi, hujan ringan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Berbeda dengan wilayah-wilayah tersebut, Kepulauan Seribu diprediksi akan mengalami kondisi cerah berawan, memberikan sedikit harapan bagi warga di wilayah tersebut. Pada malam hari, hujan masih diperkirakan akan turun di Jakarta Selatan. Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur diprediksi akan didominasi oleh awan tebal, sementara Jakarta Utara diperkirakan akan berawan dan Kepulauan Seribu akan tetap cerah berawan.

Selain informasi mengenai curah hujan, BMKG juga memperkirakan suhu udara di DKI Jakarta akan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius, dengan kecepatan angin antara 2 hingga 12 kilometer per jam. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas di luar ruangan. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk dari cuaca ekstrem





