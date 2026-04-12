Jakarta Bhayangkara Presisi Dekati Final Proliga 2026, LavAni Pastikan Tiket

Jakarta Bhayangkara Presisi mengamankan kemenangan atas Surabaya Samator di Final Four Proliga 2026, sementara Jakarta LavAni Livin Transmedia telah memastikan tempat di final. Pertandingan berlangsung sengit dengan Bhayangkara unggul dalam tiga set langsung.

BOLASPORT.COM - Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil mengendalikan perlawanan Surabaya Samator , membuka jalan menuju panggung grand final Proliga 2026. Di sisi lain, Jakarta LavAni Livin Transmedia telah memastikan tempat mereka di babak puncak. Pertandingan sengit antara Jakarta Bhayangkara Presisi dan Surabaya Samator berlangsung pada lanjutan final four Proliga 2026, yang digelar di GOR Sritex, Surakarta, Jawa Tengah, pada hari Minggu, 12 April 2026.

Meskipun Bhayangkara meraih kemenangan langsung dalam tiga set, mereka harus berjuang keras menghadapi perlawanan gigih dari Samator sepanjang pertandingan. Semangat juang tinggi ditunjukkan oleh Samator hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini sangat krusial bagi Samator untuk menjaga harapan mereka tampil di final Proliga, khususnya mengingat terakhir kali mereka mencapainya adalah ketika masih bergabung dengan Bhayangkara. Namun, Bhayangkara menunjukkan performa yang lebih unggul di akhir setiap set, mengamankan kemenangan dengan skor 3-0 (25-23, 25-21, 25-21). Pertandingan ini menampilkan performa gemilang dari opposite Bhayangkara, Bardia Saadat, yang menjadi pemain paling mematikan dengan mengumpulkan 17 poin yang berasal dari serangan-serangan efektif, blok-blok solid, dan ace yang memukau. Di kubu Samator, Jordan Susanto menjadi penyumbang poin tertinggi dengan 12 poin yang didapatkan dari serangan, blok, dan ace. Baca juga: Hasil Final Four Proliga 2026 - Pertamina Enduro Meraih Kemenangan Dramatis dalam 5 Set, Megawati dkk Membalas Dendam ke Electric PLN. Kemenangan yang diraih Bhayangkara ini secara otomatis memastikan lolosnya Jakarta LavAni Livin Transmedia ke final Proliga 2026, menambah intensitas persaingan dalam kompetisi voli paling bergengsi di Indonesia. Kemenangan Bhayangkara ini tidak hanya merupakan langkah maju bagi mereka sendiri, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada lawan-lawan mereka di babak final mendatang. Strategi yang matang, kerjasama tim yang solid, dan kemampuan individu yang luar biasa menjadi kunci keberhasilan Bhayangkara dalam pertandingan ini. Performa Bardia Saadat menjadi bukti nyata dari kualitas individu yang dimiliki oleh tim, sementara kemampuan tim secara keseluruhan untuk mengatasi tekanan dan beradaptasi dengan taktik lawan menunjukkan kedalaman skuad Bhayangkara. Dengan kemenangan ini, Bhayangkara semakin dekat dengan impian mereka untuk meraih gelar juara Proliga 2026. Pertandingan yang penuh dengan drama dan intensitas ini memberikan gambaran yang jelas tentang betapa tingginya level kompetisi Proliga tahun ini. Setiap tim berjuang keras untuk mencapai puncak, dan setiap pertandingan menjadi ajang pembuktian diri bagi para pemain dan tim. Pertandingan antara Bhayangkara dan Samator akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kedua tim, serta memberikan pelajaran berharga untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Sementara itu, Jakarta LavAni Livin Transmedia telah bersiap untuk menghadapi tantangan di final, menunggu lawan yang akan mereka hadapi. Para penggemar voli di seluruh Indonesia sangat antusias menantikan babak final Proliga 2026, yang diharapkan akan menampilkan pertandingan-pertandingan yang lebih seru dan menegangkan





