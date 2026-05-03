Jakarta Bhayangkara Presisi Bentuk 'Dream Team' untuk AVC Champions League 2026

Jakarta Bhayangkara Presisi mempersiapkan tim yang sangat kuat dengan merekrut empat bintang voli kelas dunia untuk menghadapi AVC Champions League 2026 di Pontianak. Robertlandy Simón, Noumory Keita, dan Bardia Saadat diprediksi menjadi pilar utama tim.

Jakarta Bhayangkara Presisi tengah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi AVC Champions League 2026 yang akan digelar di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak pada tanggal 13 hingga 17 Mei mendatang.

Tim bola voli putra kebanggaan Korps Bhayangkara ini dikabarkan sedang meramu kekuatan yang sangat kompetitif, bahkan digadang-gadang sebagai tim yang menakutkan bagi para pesaingnya. Ambisi besar untuk meraih gelar juara di kandang sendiri menjadi motivasi utama bagi seluruh pemain dan jajaran pelatih. Pengalaman sebagai runner-up pada edisi sebelumnya menjadi pelajaran berharga dan pendorong semangat untuk tampil lebih baik di turnamen bergengsi tingkat Asia ini.

Manajemen Jakarta Bhayangkara Presisi tidak ingin mengulangi kegagalan serupa dan bertekad memberikan yang terbaik bagi para pendukung setia. Rumor mengenai susunan pemain 'Dream Team' Jakarta Bhayangkara Presisi semakin santer terdengar di kalangan penggemar voli. Kehadiran empat pemain bintang voli kelas dunia diprediksi akan menjadi fondasi utama kekuatan tim. Pemain-pemain ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam setiap pertandingan dan membawa tim menuju puncak klasemen.

Strategi perekrutan pemain yang matang dan terarah menjadi kunci utama dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Selain kemampuan individu yang mumpuni, faktor kekompakan dan kerjasama tim juga menjadi perhatian utama bagi pelatih. Jakarta Bhayangkara Presisi menyadari bahwa AVC Champions League 2026 akan menjadi ajang persaingan yang ketat, di mana setiap tim akan menampilkan performa terbaiknya. Oleh karena itu, persiapan yang optimal dan strategi yang tepat menjadi sangat penting untuk meraih hasil yang memuaskan.

Nama Robertlandy Simón Aties menjadi sorotan utama dalam daftar pemain yang diprediksi akan memperkuat Jakarta Bhayangkara Presisi. Middle blocker asal Kuba yang dijuluki “Simonster” ini dikenal sebagai pemain yang sangat dominan di depan net. Kemampuannya dalam memblokir serangan lawan dan memberikan tekanan pada pemain lawan sangatlah luar biasa. Kehadiran Simón dianggap vital untuk memberikan stabilitas pertahanan dan mental bagi tim.

Selain Simón, dua pemain asing lainnya, Noumory Keita dari Mali dan Bardia Saadat dari Iran, juga diprediksi akan menjadi andalan utama. Keita, yang baru saja menyelesaikan musim yang gemilang di liga Italia, diharapkan mampu menjadi mesin pencetak poin utama dengan lompatan eksplosif dan smash kerasnya. Sementara itu, Bardia Saadat, yang sudah tidak asing dengan gaya permainan Jakarta Bhayangkara Presisi setelah bermain di Proliga 2026, akan memberikan variasi serangan yang mematikan dari posisi opposite.

Kombinasi antara pemain lokal dan asing yang solid diharapkan mampu menciptakan sinergi yang sempurna dan membawa tim meraih kemenangan demi kemenangan. Jakarta Bhayangkara Presisi juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemain-pemain muda potensial untuk memperkuat skuad di masa depan. Investasi dalam pengembangan pemain muda menjadi bagian dari strategi jangka panjang tim untuk memastikan keberlanjutan prestasi





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jakarta Bhayangkara Presisi AVC Champions League 2026 Voli Putra Robertlandy Simón Noumory Keita Bardia Saadat Pontianak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daftar Sanksi Komdis PSSI untuk Bhayangkara FC U20 Usai Insiden di Stadion CitarumPSSI menjatuhkan sanksi berat kepada pemain dan ofisial Bhayangkara FC U20 usai kericuhan dalam laga melawan Dewa United U20.

Read more »

Sanksi Berat untuk Pemain Bhayangkara FC U-20 Terkait Insiden Kekerasan di Stadion CitarumKomite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi berat kepada pemain dan ofisial Bhayangkara FC U-20 setelah insiden pemukulan terjadi di pertandingan melawan tim lain di Stadion Citarum, Semarang. Sanksi termasuk larangan bermain hingga tiga tahun.

Read more »

Banjir Rendam 12 RT di Jaksel, Dipicu Hujan Deras dan Luapan Kali KrukutBPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 12 RT di wilayah Jakarta Selatan terendam banjir.

Read more »

Marc Klok Menanggapi Tuduhan Rasisme dari Bhayangkara Presisi Lampung FCKapten Persib Bandung, Marc Klok, menanggapi tuduhan rasisme yang dialamatkan kepadanya oleh Bhayangkara Presisi Lampung FC. Klok menegaskan tidak pernah bertindak rasis dalam pertandingan Bhayangkara vs Persib dan menyebut tuduhan tersebut sebagai kesalahpahaman. Ia juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Sementara itu, Persib bersiap menghadapi laga tandang melawan Semen Padang dalam pekan ke-26.

Read more »

Marc Klok Bantah Tuduhan Rasisme, Minta Klarifikasi dari BhayangkaraGelandang Persib Bandung, Marc Klok, menanggapi tuduhan rasisme yang ditujukan kepadanya dalam pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan merugikan nama baiknya. Klok juga menjelaskan kronologi insiden, termasuk klarifikasi dengan pemain Bhayangkara, Henri Doumbia, serta sikap manajer Bhayangkara yang terus melontarkan tuduhan rasis.

Read more »

Gubernur Pramono Anung Resmikan Hotel Mercure Jakarta Grogol, Jakarta Dinobatkan Kota Teraman Kedua di ASEANGubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Hotel Mercure Jakarta Grogol pada 2 Mei 2026. Dalam acara tersebut, Pramono menyatakan bahwa Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN berkat keberagaman dan suasana kondusif masyarakatnya. Ia juga mengungkapkan bahwa keberagaman di Jakarta telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terlihat dari berbagai perayaan budaya dan keagamaan. Selain itu, Pramono mengapresiasi komitmen sektor swasta dalam melibatkan UMKM dalam operasional hotel, yang diharapkan dapat memutar roda ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja.

Read more »