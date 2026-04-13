Jakarta Barat Hadapi Persoalan Serius Sampah: Tumpukan Menggunung dan Dampak Buruk

Jakarta Barat masih berjuang mengatasi tingginya volume sampah, dengan hanya sebagian kecil yang berhasil didaur ulang. Penumpukan sampah di beberapa lokasi strategis menjadi viral, memicu sorotan terhadap masalah pengelolaan sampah yang belum terselesaikan. Kondisi ini menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat.

Jakarta Barat masih bergulat dengan masalah serius terkait volume sampah yang sangat besar, mencapai sekitar 807.966 ton setiap tahunnya. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil, sekitar 26 persen atau 212.450 ton, yang berhasil dimanfaatkan kembali setiap tahun. Persoalan sampah ini kembali menjadi perhatian publik setelah beberapa lokasi strategis di wilayah tersebut menjadi viral di media sosial. Isu ini, yang sebenarnya bukan hal baru, kembali mencuat karena penampakan tumpukan sampah yang mengkhawatirkan di beberapa titik, memicu perdebatan dan keprihatinan masyarakat. Beberapa lokasi yang paling disoroti akibat penyebaran video dan foto di media sosial adalah area luar Pasar Kopro di Grogol Petamburan, kawasan sekitar Jalan Kanal Banjir Barat, dan Rusun Angke di Tambora. Kondisi di lokasi-lokasi ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah di Jakarta Barat , yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan.

Contoh konkret terlihat di area luar Pasar Kopro pada Selasa, 31 Maret lalu, di mana tumpukan sampah menggunung dan meluber hingga ke badan jalan. Tumpukan sampah tersebut didominasi oleh limbah rumah tangga, kantong plastik, karung, hingga kasur bekas. Pemandangan ini tentu saja membuat kawasan tersebut tampak kotor, becek, dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Lantai di sekitarnya pun menghitam akibat cairan yang merembes dari tumpukan sampah. Selain itu, terlihat beberapa gerobak penuh sampah berjejer, yang mengindikasikan bahwa lokasi tersebut berfungsi sebagai tempat transit sebelum sampah diangkut oleh petugas kebersihan. Seorang pedagang di sekitar lokasi, Yahya, mengaku sangat terganggu oleh bau tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah tersebut sebelum akhirnya diangkut. Ia juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap minat pelanggan untuk berbelanja di lapaknya. Yahya berharap masalah penumpukan sampah ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan segera dicarikan solusi permanen, mengingat warga telah membayar iuran kebersihan setiap bulan. Kondisi ini menunjukkan betapa krusialnya penanganan sampah yang efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Di lokasi lain, yaitu kawasan Rusun Tambora, masalah sampah bahkan lebih serius dampaknya. Tumpukan sampah yang menumpuk di samping warung seorang pedagang sayur dilaporkan mengakibatkan robohnya dinding warung. Menurut pengakuan Masruroh (67), cairan lindi dari tumpukan sampah merembes ke berbagai arah, menyebabkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Puncaknya terjadi ketika sampah menumpuk hingga setinggi atap warung, sehingga tembok warung tidak mampu menahan beban dan akhirnya roboh. Meskipun mengalami musibah tersebut, Masruroh tidak memiliki pilihan selain tetap berjualan di lokasi yang terdampak sampah, karena anak-anaknya belum memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ini menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan sampah, yang tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Penanganan sampah yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta Barat





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sampah Jakarta Barat Tumpukan Sampah Lingkungan Rusun Angke

United States Latest News, United States Headlines

