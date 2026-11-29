Gubernur Pramono mengajak universitas Australia berinvestasi di Jakarta melalui kerja sama dengan NSW dan rencana beasiswa LPD 2027 untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung secara resmi mengundang institusi pendidikan tinggi dari Australia untuk melakukan ekspansi investasi di sektor pendidikan Jakarta. Langkah strategis ini diambil dalam upaya memperluas jaringan kolaborasi akademik dan ekonomi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah New South Wales (NSW) di Australia.

Tawaran investasi ini disampaikan secara langsung oleh Pramono saat berada di Taman Lapangan Banteng, Pasar Baru, Jakarta, pada hari Minggu tanggal 29 November 2026. Ia menekankan bahwa ibu kota Indonesia memiliki kebijakan yang sangat terbuka bagi universitas-universitas asal Australia yang berminat untuk mendirikan atau memperluas kehadiran kampus mereka di wilayah DKI Jakarta.

Also read DKI jajaki kerja sama dengan UNSW Australia persiapan LPDP Jakarta

Model Sukses Monash University

Pramono Agung berharap bahwa kerjasama investasi pendidikan ini dapat meneladani keberhasilan Monash University yang telah lebih dahulu beroperasi di Jakarta. Kehadiran universitas tersebut dianggap sebagai bukti bahwa ekosistem pendidikan di Jakarta telah matang dan siap menerima investor asing dari sektor akademik.

Visi Gubernur adalah untuk meningkatkan jumlah universitas Australia yang beroperasi di Ibu Kota dengan melampaui jejak pendahulunya. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan meningkatkan variasi pilihan pendidikan berkualitas tinggi bagi masyarakat lokal serta mahasiswa internasional.

Advertisement

Misi Diplomatik ke New South Wales

Kunjungan kerja Pramono Agung ke Australia merupakan respons terhadap undangan resmi dari Premier New South Wales Chris Minns. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas intensifikasi hubungan bilateral antara Jakarta dan NSW, dengan fokus utama pada peluang kerja sama di bidang pendidikan tinggi.

Sebagai bagian dari misi tersebut, Pramono juga melakukan kunjungan ke Australian National University (ANU) di Canberra. Di institusi prestisius ini, Gubernur Jakarta kembali menyampaikan potensi investasi pendidikan di Jakarta kepada pimpinan universitas, menekankan manfaat mutual bagi kedua wilayah.

Integrasi Dana Beasiswa Daerah 2027

Menurut penjelasan Pramono Agung, kerja sama investasi pendidikan ini menjadi semakin relevan dan mendesak seiring dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan program beasiswa daerah. Program beasiswa strategis ini dijadwalkan akan dioperasikan mulai tahun 2027 melalui Lembaga Pengelola Dana (LPD).

Keberadaan LPD dipandang sebagai instrumen keuangan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kedua pihak, baik bagi mahasiswa Jakarta yang berkesempatan belajar di Australia maupun bagi institusi pendidikan Australia yang ingin memperluas jangkauan pasar di Indonesia.

Advertisement

Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang pengembangan pendidikan bagi masyarakat Jakarta. Langkah ini juga berfungsi untuk memperkuat ikatan hubungan jangka panjang antara kedua wilayah di tingkat pemerintah dan akademis.