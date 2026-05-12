Jajaran Polresta Banyuwangi Gandeng Instansi Lain Digagalkan Kirimnya Sabu Seberat 2 Kg ke Pulau Bali

Jajaran Polresta Banyuwangi menggagalkan pengiriman sabu seberat 2 kilogram dari Pelabuhan Ketapang ke Pulau Bali, setelah menerima informasi pembunuhan narkoba dari Kediri.

Di mana lokasi penggagalan pengiriman sabu tersebut? Seberat 2 Kilogram menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, berhasil digagalkan jajaran Polresta Banyuwangi ,pada Minggu (26/4/2026). Kapolresta Banyuwangi , Kombes Pol.

Rofiq Ripto Himawan, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal saat jajaran Polsek Banyuwangi menerima informasi mengenai distribusi ilegal diduga narkoba dari wilayah Kediri.

"Dari informasi tersebut menyebutkan bahwa pelaku membawa barang ilegal menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan plat nomor AG-1069-GI," jelasnya dalam press release di halaman Mapolsek KP3 Tanjung Wangi, Selasa (12/5/2026).





