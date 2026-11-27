Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengapresiasi Pemprov Babel yang menyertakan 5000 Satlinmas dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial dan keselamatan. (158 chars)

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan apresiasi tinggi atas langkah konkret Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendaftarkan lima ribu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan adanya perlindungan sosial yang komprehensif bagi para relawan keamanan daerah.

Rincian Keanggotaan Satlinmas Bangka Belitung

Data resmi yang diungkapkan oleh Sanitiar Burhanuddin saat memimpin Upacara Apel Akbar Satlinmas di Pangkalpinang pada Jumat 27 November 2026 menunjukkan bahwa total 5000 anggota telah mendapatkan keanggotaan tersebut. Rinciannya mencakup 3488 orang anggota Satlinmas yang bertugas di Pulau Bangka dan 1512 orang lainnya yang beroperasi di Pulau Belitung. Angka ini mencerminkan komitmen serius daerah dalam melindungi para petugas yang aktif menjaga ketertiban masyarakat.

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Jaminan Sosial dan Santunan Keluarga

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya memberikan keanggotaan pasif, tetapi juga menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan bernilai antara 42 juta hingga 72 juta rupiah kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia. Selain itu, pihak provinsi juga menyalurkan bibit tanaman untuk mendukung program hutan sosial di wilayah tersebut. Hal ini menegaskan bahwa jaminan keselamatan dan kesejahteraan keluarga adalah prioritas utama dalam program perlindungan ini.

Harapan dan Asumsi Manajemen Bantuan

Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan perlindungan bagi anggota Satlinmas beserta keluarganya. Ia berharap agar pemberian bantuan ini dapat dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Manajemen yang baik diharapkan mampu memberikan perlindungan kesehatan yang optimal serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

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Antusiasme Petugas Satlinmas Baru

Jaksa Agung juga menyampaikan harapan kepada seluruh anggota Satlinmas dan Aslinmas yang baru dikukuhkan agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Fokus utama mereka adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung dengan penuh dedikasi. Pengukuhan ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan keamanan berbasis masyarakat di seluruh wilayah provinsi.

Para Pejabat yang Menghadiri Apel

Upacara besar tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara dan daerah. Di antara tamu penting yang hadir adalah Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali, Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani, serta para gubernur dari Jawa Barat Dedi Mulyadi, Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Sumatera Selatan Herman Deru.

Kehadiran Pejabat Militer dan Daerah

Tidak hanya pejabat sipil, acara ini juga dihadiri oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Kepulauan Babel, serta Anggota DPD Republik Indonesia La Ode Umar Bonte. Ketua DPRD Kepulauan Babel, Direktur Utama BUMN dan BUMD, serta Forkopimda se-Kepulauan Babel juga turut menyaksikan. Tokoh masyarakat dan agama dari seluruh provinsi juga hadir sebagai wujud dukungan terhadap keselamatan petugas Satlinmas.