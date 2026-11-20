Jaecoo memperkenalkan J7 SHS-P ARDIS Black Edition dan J7 SHS-P SIVP di GAW 2026 dengan teknologi parkir otomatis canggih dan performa hybrid bertenaga 260 kW.

Perusahaan otomotif asal Tiongkok, Jaecoo, resmi memperluas katalog kendaraan sport utility vehicle (SUV) hibrida di pasar Indonesia melalui dua model baru. Peluncuran J7 SHS-P ARDIS Black Edition dan J7 SHS-P SIVP dilakukan secara bersamaan di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Acara tersebut berlangsung di ICE BSD pada hari Jumat tanggal 20 November 2026. Langkah strategis ini menandai kelanjutan ekspansi merek tersebut sejak pertama kali memperkenalkan seri J7 ke Indonesia pada awal tahun 2025.

Detail Spesifikasi dan Harga Resmi Model Baru

Jaecoo menetapkan harga resmi J7 SHS-P ARDIS Black Edition sebesar Rp599,9 juta. Untuk varian lainnya, yaitu J7 SHS-P SIVP yang dibekali fitur teknologi canggih, perusahaan mematok harga sebesar Rp589,9 juta. Kedua model ini memiliki diferensiasi utama berdasarkan teknologi dan karakter berkendara yang ditawarkan kepada konsumen. Varian ARDIS Black Edition difokuskan pada kombinasi performa mesin hibrida dengan kemampuan off-road atau menjelajah di berbagai medan. Sebaliknya, varian SIVP menonjolkan kemudahan penggunaan melalui teknologi parkir pintar dan integrasi dengan aplikasi smartphone untuk kemudahan aktivitas sehari-hari. Perbedaan harga sebesar Rp10 juta mencerminkan adanya fitur teknologi khusus pada model SIVP yang tidak tersedia di model ARDIS.

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Teknologi Super Intelligent Valet Parking Berbasis Sensor

Teknologi Super Intelligent Valet Parking (SIVP) menjadi fitur unggulan yang membedakan J7 SHS-P SIVP dari kompetitor lainnya di segmennya. Sistem ini memungkinkan pengemudi untuk turun dari kendaraan terlebih dahulu, kemudian mobil akan mencari ruang parkir dan melakukan manuver otomatis di lokasi yang telah didokumentasikan oleh sistem. Setelah terparkir, pengguna tidak perlu berjalan kembali ke area parkir untuk mengambil kendaraan karena mereka dapat memanggilnya menuju titik penjemputan tertentu menggunakan aplikasi di smartphone. Fitur Smart Summon ini didukung oleh hardware canggih yang mencakup 27 sensor dan kamera, termasuk teknologi LiDAR yang mampu membaca kondisi lingkungan sekitar kendaraan secara presisi. Klaim validasi teknologi ini didasarkan pada uji coba yang telah menempuh jarak lebih dari 150.000 kilometer serta 20.000 kali percobaan manuver di berbagai kondisi di Indonesia.

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Ekspansi Infrastruktur Parkir Otomatis Tahun 2027

Penerapan teknologi SIVP masih bergantung pada ketersediaan infrastruktur lokasi yang mendukung sistem tersebut. Jaecoo menargetkan fitur ini dapat digunakan di lebih dari 100 lokasi spesifik sepanjang tahun 2026. Target tersebut kemudian akan ditingkatkan secara signifikan menjadi 1.000 lokasi pada tahun 2027. Perluasan cakupan lokasi akan dilakukan secara bertahap melalui pembaruan perangkat lunak over-the-air (OTA). Mekanisme ini memungkinkan kendaraan memperoleh dukungan lokasi baru tanpa memerlukan kunjungan rutin ke bengkel untuk pembaruan manual. Sebagai merek pertama yang menghadirkan SIVP di Indonesia, Jaecoo berupaya memastikan inovasi ini memberikan manfaat nyata bagi konsumen. Komitmen ini didukung oleh program penjualan dan layanan purnajual yang dirancang untuk melengkapi pengalaman kepemilikan kendaraan hibrida kelas premium.

Performa Hibrida dan Efisiensi Energi Mobil

J7 SHS-P ARDIS Black Edition menghadirkan konfigurasi mesin hibrida yang menggabungkan mesin bensin turbo berkapasitas 1,5 liter dengan motor listrik di bagian depan dan belakang. Perpaduan sistem penggerak ini menghasilkan tenaga gabungan yang mencapai 260 kW. Performa akselerasi dari SUV hibrida ini diklaim mampu melaju dari posisi diam hingga kecepatan 100 kilometer per jam dalam waktu 5,9 detik. Efisiensi energi didukung oleh baterai berkapasitas 18,3 kWh yang memungkinkan kendaraan menempuh jarak hingga 80 kilometer hanya dengan menggunakan tenaga listrik murni. Pengembangan kedua model ini, menurut Business Unit Director OMODA dan JAECOO Indonesia, Jim Ma, dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar yang beragam. Pengembangan tersebut mencakup segmen pengendara yang membutuhkan kemampuan menjelajah hingga mereka yang mengutamakan kepraktisan dan kenyamanan dalam aktivitas harian.