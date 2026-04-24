Jadwal UTBK SNBT 2026 Resmi Dirilis: Catat Tanggal Penting dan Persiapan yang Harus Dilakukan

Panitia SNPMB 2026 telah mengumumkan jadwal resmi UTBK SNBT 2026, termasuk tanggal registrasi akun, unduh kartu peserta, dan pengumuman hasil. Calon mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan tidak ada kesalahan saat ujian.

Pengumuman terkait pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2026 menjadi perhatian utama bagi ribuan calon mahasiswa yang berambisi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri .

Antusiasme ini mendorong para siswa untuk segera mencari informasi akurat mengenai jadwal UTBK 2026, sekaligus mempersiapkan diri secara matang agar tidak terjadi kesalahan selama ujian berlangsung. Kesalahan sekecil apapun, seperti kelupaan membawa berkas penting, dokumen identitas yang tidak lengkap, atau bahkan ketidaktahuan mengenai barang-barang yang wajib dibawa saat UTBK, dapat berakibat fatal dan menggagalkan impian mereka untuk diterima di perguruan tinggi impian.

Menyadari pentingnya informasi yang jelas dan terpercaya, panitia penyelenggara Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Berbasis Nasional (SNPMB) 2026 telah secara resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan UTBK SNBT 2026, termasuk tanggal pengumuman hasil dan daftar lengkap dokumen yang wajib dipersiapkan oleh setiap peserta. Informasi ini dapat diakses dengan mudah melalui portal resmi SNPMB di laman snpmb.id. Peserta hanya perlu memasukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir mereka untuk mendapatkan akses ke informasi yang dibutuhkan.

Proses pengecekan hasil dapat dilakukan melalui menu UTBK SNBT, kemudian memilih bagian Pengumuman SNBT untuk mengetahui status kelulusan masing-masing. Jadwal pelaksanaan UTBK SNBT 2026 telah dirilis secara detail, memberikan waktu yang cukup bagi para peserta untuk mempersiapkan diri. Registrasi akun SNPMB akan dibuka mulai tanggal 12 Januari hingga 7 April 2026. Setelah proses registrasi selesai, peserta dapat mengunduh kartu peserta UTBK SNBT pada tanggal 11 hingga 15 April 2026.

Kartu peserta ini sangat penting karena berisi informasi penting mengenai lokasi ujian, sesi ujian, dan waktu ujian. Pengumuman hasil SNBT 2026 dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2026 pukul 15.00 WIB. Penting bagi peserta untuk selalu memantau portal resmi SNPMB agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai UTBK SNBT 2026. Setiap hari pelaksanaan UTBK akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang, yang disesuaikan dengan zona waktu masing-masing wilayah.

Proses login ke sistem ujian akan dilakukan menggunakan nomor pendaftaran dan tanggal lahir yang telah terdaftar. Bagi peserta yang dinyatakan lolos, akan diberikan informasi lanjutan mengenai proses verifikasi dan daftar ulang di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tujuan. Oleh karena itu, peserta diharapkan untuk selalu aktif memeriksa akun SNPMB mereka setelah pengumuman hasil. Selain informasi mengenai jadwal dan dokumen yang dibutuhkan, panitia juga telah merilis tata tertib UTBK SNBT 2026 yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta.

Tata tertib ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian, serta mencegah terjadinya kecurangan. Peserta yang melanggar tata tertib dapat dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari ujian. Selain informasi resmi dari panitia penyelenggara, terdapat pula berbagai sumber informasi lain yang dapat membantu para peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNBT 2026. Beberapa contohnya adalah artikel mengenai unduh kartu UTBK SNBT 2026 sebelum 15 April, yang memberikan panduan lengkap mengenai cara mengunduh kartu peserta.

Bagi peserta yang ingin mengasah kemampuan matematika, tersedia juga contoh soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Matematika Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka.

