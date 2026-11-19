Skuad Garuda Muda siap menghadapi Myanmar dalam laga krusial kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Grup A. Simak jadwal pertandingan, hasil sebelumnya, dan peluang mempertahankan kemenangan sempurna menuju Uzbekistan.

Skuad Garuda Muda, Timnas Indonesia U-17, telah menetapkan tujuan konkret dalam fase penentuan kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan. Pelatih David Nascimento mengarahkan anak asuhnya untuk menghadapi Myanmar dalam laga penentuan di Grup A. Pertemuan ini menjadi momen strategis bagi tim nasional untuk memantapkan posisi mereka di antara pesaing regional Asia Tenggara dan Selatan.

Strategi David Nascimento Menuju Uzbekistan

Timnas Indonesia U-17 memasuki babak final kualifikasi ini dengan status unggulan yang tidak terbantahkan di Grup A. Perjalanan mereka menuju turnamen utama ditandai dengan dominasi total terhadap tim-tim kuat seperti Filipina, Kamboja, dan Afghanistan. Kemenangan-kemenangan tersebut telah memastikan tiket resmi menuju babak final di Uzbekistan tahun depan, namun target internal tim masih jauh dari selesai.

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Dalam pertemuan melawan Myanmar, skuad binaan David Nascimento menargetkan performa sempurna tanpa celah. Ambisi utama adalah mempertahankan rekor kemenangan seratus persen serta menjaga gawang tetap bersih (clean sheet). Rekor statistik ini dinilai sangat berharga sebagai modal mental dan fisik sebelum menghadapi tim-tim elit dari berbagai benua di babak final nanti.

Dinamika Persaingan Grup A Kualifikasi

Posisi Timnas Indonesia U-17 di puncak klasemen tidak terlepas dari hasil-hasil gemilang yang telah dicetak sebelumnya. Di hari yang sama, mereka juga menghadapi Afghanistan yang berhasil dikalahkan dengan skor telak 4-0. Sementara itu, Filipina mencatatkan kemenangan tipis atas Myanmar dengan skor 3-1. Hasil ini menegaskan kualitas timnas Indonesia yang konsisten unggul dalam setiap duel.

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Hasil pertandingan Afghanistan versus Indonesia berakhir dengan skor 0-4, sementara Myanmar melawan Filipina berakhir 3-1. Angka-angka ini menunjukkan jarak kompetitif yang cukup lebar antara Indonesia dengan sisa peserta lain di Grup A. Dominasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai tim terkuat di grup sebelum melanjutkan ke putaran final turnamen utama tahun depan.

Informasi Penting Jadwal dan Siaran Langsung

Seluruh pertandingan babak grup untuk Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan dimulai pada pukul 15.30 WIB. Penonton di Indonesia dapat menyaksikan aksi para pemain muda ini melalui siaran langsung yang ditangani oleh Emtek Group. Jadwal ini telah ditetapkan secara resmi oleh panitia penyelenggara kualifikasi untuk memastikan jangkauan penonton yang luas di seluruh nusantara.

Bagi penggemar sepak bola muda, tanggal krusial ini jatuh pada Rabu, 11 November 2026. Pertandingan melawan Myanmar bukan sekadar bentuk prosedural, melainkan kesempatan untuk mendemonstrasikan kesiapan teknis di depan publik. Dukungan publik dan media yang intens akan menjadi bagian dari atmosfer pendukung bagi para pemain muda Garuda Muda di lapangan hijau.