Jadwal Timnas Indonesia U-19 vs Timor Leste di Piala AFF U-19 2026: Peluang Emas Garuda Muda

Timnas Indonesia U-19 akan kembali beraksi dalam lanjutan Piala AFF U-19 2026 dengan menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumut, Medan, dan menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke semifinal.

Setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar di laga perdana, kepercayaan diri skuad asuhan Nova Arianto meningkat tajam. Namun, pelatih asal Indonesia itu tetap waspada karena Timor Leste diprediksi akan memberikan perlawanan sengit meski secara peringkat di bawah Indonesia. Nova Arianto memberikan indikasi bahwa Welber Jardim dan Amar Brkic kemungkinan besar akan menjadi starter dalam laga ini. Kedua pemain tersebut menunjukkan performa impresif saat latihan dan dianggap siap mengisi posisi kunci.

Welber Jardim, gelandang serang yang bermain di Brasil, diharapkan mampu menjadi kreator serangan, sementara Amar Brkic, bek tangguh keturunan Serbia-Indonesia, akan menjadi tembok pertahanan. Nova juga menekankan pentingnya rotasi pemain untuk menjaga kebugaran fisik mengingat jadwal padat turnamen.

"Kami akan memberikan kesempatan kepada pemain yang siap dan memiliki semangat juang tinggi. Timor Leste bukan lawan mudah, mereka pasti akan mati-matian," ujar Nova dalam konferensi pers. Kemenangan atas Myanmar menjadi modal berharga bagi Indonesia U-19. Gol-gol dari Rayhan Hannan, Risky Afrisal, dan Kadek Arel memastikan tiga poin penuh.

Namun, Nova mengingatkan bahwa Timor Leste memiliki kecepatan di sayap dan perlu diantisipasi. Pemain seperti Muhammad Ferrari dan Ahmad Rusadi diharapkan menjadi motor permainan. Selain itu, dukungan penuh dari suporter di Stadion Utama Sumut diprediksi akan memberikan energi tambahan. Pelatih Timor Leste, Pedro Correia, mengakui kekuatan Indonesia namun menegaskan timnya akan bermain percaya diri.

Laga ini juga menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda Indonesia untuk menunjukkan perkembangan sepak bola nasional. Dengan kemenangan, Indonesia U-19 akan melangkah ke semifinal dan mendekati gelar juara yang terakhir diraih pada 2019





