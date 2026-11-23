MPR menetapkan pergeseran jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden RI periode 2024 hingga 2029 menjadi 11 Desember 2026. Prabowo Subianto wajib menyerahkan dua nama calon pada 23 November 2026.

Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) resmi mengonfirmasi pergeseran jadwal penting dalam proses suksesi kepemimpinan nasional Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Sidang paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada awal Desember kini telah dipastikan akan diselenggarakan pada hari Jumat, 11 Desember 2026.

Langkah strategis ini diambil segera setelah terselesaikannya rapat gabungan lintas fraksi dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengumuman resmi mengenai perubahan kalender politik tersebut disampaikan secara langsung oleh pimpinan MPR dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di area parlemen pada Senin pagi, 23 November 2026.

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Posisi Presiden Prabowo Terhadap Jadwal Baru

Presiden Prabowo Subianto kini berada dalam posisi wajib untuk segera menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR RI. Batas waktu administratif yang ditetapkan secara tegas jatuh pada Senin, 23 November 2026, tepat pukul 23.59 WIB. Ketepatan waktu penyerahan nama-nama kandidat ini merupakan syarat mutlak agar proses verifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan konstitusional yang berlaku.

Pimpinan MPR, Muzani, menegaskan bahwa surat pemberitahuan resmi telah dikirimkan kepada Istana Kepresidenan pada hari yang sama. Surat tersebut memuat hasil keputusan akhir dari rapat gabungan yang menganulir agenda sidang sebelumnya. Pengiriman dokumen resmi ini bertujuan agar Presiden Prabowo memiliki kepastian hukum yang jelas mengenai tenggat waktu pengusulan figur pendamping.

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Mekanisme Verifikasi dan Penentuan Rumah Sakit

Setelah dua nama resmi diserahkan ke meja pimpinan parlemen, mekanisme internal MPR akan langsung mengunci proses seleksi kandidat. Tim verifikasi independen yang dibentuk oleh MPR akan segera bertugas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap para kandidat yang diusulkan. Fokus utama pemeriksaan ini bukan hanya pada kelengkapan administrasi, melainkan juga pada aspek kesehatan fisik dan mental para calon.

Muzani menjelaskan secara rinci bahwa tim verifikasi independen tersebut bakal segera menentukan rumah sakit rujukan pemerintah. Institusi kesehatan milik negara ini akan ditunjuk secara khusus untuk melakukan uji kelayakan yang ketat terhadap masing-masing figur yang diusulkan oleh Presiden Prabowo. Prosedur pemeriksaan ini dirancang untuk memastikan bahwa kandidat yang akan maju ke pemilihan memiliki kondisi yang prima.

Dampak Terhadap Agenda Politik Nasional 2026

Perubahan jadwal sidang paripurna dari Rabu, 9 Desember 2026 menjadi Jumat, 11 Desember 2026, menunjukkan kehati-hatian dalam pelaksanaan suksesi kepemimpinan. Pergeseran ini memberikan waktu tambahan bagi tim verifikasi untuk menyelesaikan uji kelayakan administrasi maupun kriteria lainnya. Langkah ini diambil agar tidak terjadi kekosongan atau hambatan dalam tahapan pemilihan terbuka di hadapan anggota legislatif.

Agenda politik nasional di Senayan kian menghangat seiring bergulirnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Kejelasan jadwal dan tenggat waktu pengusulan nama dari Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah krusial. Hal ini memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan berjalan dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.