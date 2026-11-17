Polri mengonfirmasi sidang etik Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pada pekan depan, Senin 24 November 2026.

Polri telah menetapkan jadwal sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal. Proses hukum etik ini mencakup dugaan pelanggaran terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya yang melibatkan akses informasi rahasia. Sidang tersebut dijadwalkan secara resmi untuk berlangsung pada pekan depan, yang secara eksplisit merujuk pada tanggal Senin 24 November 2026. Keputusan ini mengukuhkan posisi Listyo Sigit sebagai salah satu dari beberapa tersangka utama yang sedang menjalani prosedur disiplin profesi oleh kepolisian.

Jadwal Sidang Etik Dikonfirmasi Pejabat Humas

Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri, memberikan konfirmasi langsung mengenai penjadwalan tersebut. Ia menyampaikan informasi ini pada hari Selasa 17 November 2026 saat menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai waktu pelaksanaan sidang etik. Pernyataan resmi dari Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa proses pemeriksaan etik akan dilaksanakan dalam minggu yang akan segera tiba. Informasi ini menjadi titik awal yang jelas bagi publik dan pemangku kepentingan terkait kronologi penanganan kasus etik ini.

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Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Ia menyampaikan pernyataan tersebut pada sore hari pada hari yang sama, yakni Selasa petang, setelah menghadiri sidang etik tersangka lainnya. Tersangka lain yang sidangnya telah dilangsungkan pada saat itu adalah Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Lokasi konferensi pers yang dilakukan Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko berada di Gedung Divisi Propam Polri di Jakarta, menunjukkan pusat koordinasi proses hukum ini.

Walaupun jadwal pasti dan mendetail akan disampaikan pada kesempatan terpisah, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa kesiapan para pemeriksa dari Propam Polri sedang dalam tahap finalisasi. Proses penyusunan agenda final ini bergantung pada persiapan teknis dan administratif yang dilakukan oleh tim pemeriksa kode etik. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian sedang memastikan semua aspek prosedural telah sesuai dengan standar sebelum sidang resmi dimulai pada pekan depan.

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Mekanisme Hukum Mengacu Pada Perpol Terbaru

Sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo akan mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026. Peraturan ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pengubahan peraturan ini mencerminkan pembaruan kerangka hukum internal kepolisian untuk menangani pelanggaran etika profesi secara lebih terstruktur. Mekanisme ini menjadi landasan hukum utama bagi jalannya persidangan yang akan dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi.

Secara spesifik, Pasal 42 dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengatur mengenai susunan organisasi hingga keanggotaan anggota KKEP. Regulasi ini memastikan bahwa komisi yang bertugas memiliki struktur organisasi yang jelas dan sah secara hukum. Pemahaman terhadap pasal ini sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk mengetahui hak dan kewajiban selama proses etik berlangsung. Dasar hukum ini menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil oleh komisi memiliki legitimasi internal kepolisian.

Pasal 42 ayat 2 dari peraturan tersebut juga menentukan bahwa Ketua dan Wakil Ketua KKEP merangkap sebagai anggota komisi. Struktur kepemimpinan ini dirancang untuk memastikan efisiensi pengambilan keputusan dalam tubuh komisi. Sementara itu, Pasal 42 ayat 3 mengatur komposisi keanggotaan berdasarkan hierarki pangkat. Aturan ini menyatakan bahwa anggota KKEP harus berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat tersangka yang sedang diperiksa.

Kronologi Kasus Penyadapan dan Implikasinya

Kasus yang melatarbelakangi sidang etik ini bermula dari penyelidikan terhadap penggunaan grup WhatsApp oleh sekelompok perwira tinggi polisi. Investigasi mengungkap bahwa Listyo Sigit dan rekan-rekannya, yang dikenal sebagai Listyo Cs, diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Penyadapan ini juga mencakup pihak-pihak lain seperti Raffi Ahmad, yang menjadi bagian dari dugaan pelanggaran privasi dan keamanan negara.

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Kronologi terbongkar menunjukkan adanya penyalahgunaan akses informasi tingkat tinggi yang seharusnya dilindungi oleh integritas profesi kepolisian. Kegiatan penyadapan ilegal ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik profesi anggota kepolisian. Proses hukum etik kini menjadi tahap penting untuk menentukan sanksi administratif dan profesional bagi para tersangka. Hasil dari sidang pekan depan akan menjadi penentu status profesi Listyo Sigit dan rekan-rekannya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.