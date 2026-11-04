Jadwal Siaran Red Star Belgrade vs Inter Club d'Escaldes Conference League

Informasi lengkap jadwal, saluran TV, dan streaming pertandingan Red Star Belgrade lawan Inter Club d'Escaldes di Conference League pada 5 November 2026.

Pertandingan sepak bola antara Red Star Belgrade dan Inter Club d'Escaldes dalam ajang UEFA Conference League dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 November 2026 pukul 18.45 waktu setempat. Kedua tim ini akan bertemu dalam laga yang memiliki tingkat ketegangan tinggi mengingat perbedaan kelas dan performa terbaru mereka di kompetisi domestik maupun Eropa.

Detail Waktu dan Platform Streaming

Penonton yang ingin menyaksikan laga ini secara langsung dapat mengaksesnya melalui berbagai layanan penyiar resmi atau platform streaming legal. Untuk mendapatkan akses penuh tanpa gangguan, pengguna disarankan untuk membuat akun atau masuk ke layanan penyiar tersebut terlebih dahulu. Bagi penonton di wilayah dengan pembatasan geografis, penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) menjadi solusi efektif untuk melewati batas regional dan menikmati siaran langsung dari seluruh dunia.

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Kondisi Terakhir Red Star Belgrade

Red Star Belgrade memasuki laga krusial ini dengan catatan performa yang cukup solid namun tidak konsisten. Dalam lima laga kompetitif terakhir, klub asal Serbia ini mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Kemenangan terbaru mereka diraih dengan skor telak 2-4 saat bertandang menghadapi Macva Sabac di Prva Liga Serbia.

Di kancah Conference League, performa Red Star menunjukkan dinamika yang menarik. Mereka sempat bermain imbang 2-2 melawan FC Copenhagen, namun sebelumnya mengalami kekalahan tipis 2-3 dari FC Lugano. Secara statistik, selama periode lima pertandingan ini, Red Star berhasil mencetak total 14 gol sambil kebobolan sebanyak sepuluh gol, menunjukkan potensi ofensif yang kuat namun celah defensif yang masih perlu diperbaiki.

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Analisis Performa Inter Club d'Escaldes

Sementara itu, Inter Club d'Escaldes membawa momentum yang lebih berat menuju pertemuan ini. Dari lima laga terakhir, tim tuan rumah Andorra hanya mampu meraih satu kemenangan, diikuti oleh dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir seri tanpa gol melawan Penya Encarnada d'Andorra, sebuah hasil yang mungkin memberikan sedikit kepercayaan diri namun juga menyoroti kesulitan dalam menciptakan peluang.

Di panggung Eropa, Inter Club d'Escaldes menghadapi tantangan serius. Mereka kalah 1-3 dari Universitatea Craiova dan 0-2 dari Mjällby dalam laga Conference League. Total gol yang dicetak oleh skuad tamu selama lima laga terakhir adalah delapan gol, dengan jumlah gol yang kebobolan juga mencapai angka delapan, mengindikasikan pertahanan yang rentan terhadap serangan balik lawan.

Rekor Pertemuan dan Prediksi Laga

Sejarah pertemuan antara kedua tim ini menjadi faktor penting dalam memprediksi jalannya laga nanti. Meskipun data head-to-head spesifik tidak disebutkan secara rinci dalam sumber awal, konteks performa terkini menempatkan Red Star Belgrade sebagai favorit karena kualitas individu dan pengalaman berlaga di kompetisi Eropa yang lebih intens.

Penggemar sepak bola diharapkan untuk mempersiapkan akses streaming mereka sejak dini agar tidak melewatkan momen-momen kunci dalam pertandingan ini. Dengan jadwal yang jelas pada 5 November 2026, para pendukung Red Star Belgrade dan Inter Club d'Escaldes dapat merencanakan waktu menonton terbaik untuk mendukung tim kebanggaan mereka di lapangan hijau.