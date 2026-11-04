Jadwal Siaran Real Sociedad vs Lyon Liga Europa 5 November 2026

Informasi lengkap jadwal, jadwal tayang, dan statistik pertandingan Real Sociedad versus Lyon di Liga Europa tanggal 5 November 2026 serta analisis performa tim.

Pertandingan Liga Europa antara Real Sociedad dan Lyon dijadwalkan berlangsung pada 5 November 2026. Pertandingan krusial ini akan dimulai pada pukul 18.45 waktu setempat di kandang tim tuan rumah. Bagi para penggemar sepak bola yang mencari informasi mengenai siapa yang akan menayangkan pertandingan ini secara langsung, baik melalui televisi konvensional maupun layanan live streaming digital, jadwal ini menjadi sorotan utama.

Detail Jadwal dan Siaran Langsung Pertandingan

Acara olahraga bertaraf internasional ini akan disiarkan secara langsung tanpa jeda waktu yang signifikan. Pemirsa dapat mengakses tayangan tersebut melalui berbagai pilihan siaran yang telah disiapkan oleh jaringan televisi atau platform digital resmi yang memiliki hak siar untuk kompetisi Eropa ini. Ketersediaan akses siaran langsung memastikan bahwa fans dapat mengikuti setiap momentum penting dalam laga tersebut secara real-time.

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Pertandingan antara Real Sociedad dan Lyon dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung. Pilihan siaran yang tersedia tercantum dalam panduan siaran resmi yang diterbitkan oleh penyelenggara kompetisi dan mitra siar televisi di wilayah-wilayah tertentu. Kemudahan akses ini memungkinkan audiens global untuk tetap terhubung dengan aksi di lapangan hijau.

Statistik Performa Real Sociedad Terbaru

Real Sociedad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Penampilan teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Athletic Bilbao di La Liga. Hasil ini menunjukkan bahwa tim Spanyol tersebut masih mencari konsistensi penuh di kompetisi domestik sebelum menghadapi tekanan di panggung Eropa.

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Sebelum menghadapi Lyon, tim ini meraih kemenangan telak 6-0 atas Lilleström di Liga Europa, serta kemenangan tandang atas Malaga dengan skor 5-2 dan Levante dengan skor 2-1. Angka-angka kemenangan tersebut menandai momen-momen di mana pertahanan dan serangan Real Sociedad bekerja sangat sinkron. Secara keseluruhan, Real Sociedad mencetak 15 gol dan kebobolan 10 kali dalam lima laga tersebut. Rata-rata gol yang dicetak menunjukkan potensi ofensif yang besar, meskipun ada celah pertahanan yang perlu diperbaiki.

Analisis Momentum dan Rekor Lyon

Lyon mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Terakhir, tim ini menang 2-0 atas Angers di Ligue 1. Hasil positif lainnya adalah kemenangan 3-2 atas Crystal Palace dan 2-1 atas Nizza. Dua hasil kemenangan beruntun ini menunjukkan bahwa Les Gones memiliki momentum positif yang sedang dibangun di lini pertahanan dan serangan.

Kekalahan dari Paris Saint-Germain dengan skor 0-2 dan Hoffenheim dengan skor 0-3 di Liga Europa mencoreng catatan tersebut. Dua kekalahan berat ini menyoroti kerentanan tim dari luar negeri atau lawan kelas atas yang mampu menekan mereka secara efektif. Dalam periode ini, Lyon mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali. Angka gol yang seimbang antara dicetak dan kebobolan mengindikasikan bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang sepadan dalam konteks statistik ini.

Dampak Strategis bagi Kedua Klub Eropa

Kompetisi Liga Europa menuntut ketahanan mental dan fisik dari kedua belah pihak. Real Sociedad harus memanfaatkan pengalaman mereka dalam menang telak untuk menekan Lyon di tengah lapangan. Di sisi lain, Lyon perlu mengatasi dampak psikologis dari kekalahan sebelumnya untuk memastikan pertahanan mereka tidak jebol di menit-menit krusial. Persaingan di grup atau babak gugur ini akan menentukan kelanjutan nasib kedua tim di kompetisi antarklub bina UEFA.