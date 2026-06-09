Jadwal Semifinal ASEAN U-19 Championship 2026: Indonesia Vs Australia, Thailand Melawan Kamboja

Setelah grup stage selesai, empat tim------- lolos ke semifinal ASEAN U-19 Championship 2026: Indonesia, Thailand, Australia, dan Kamboja. Timnas Indonesia sebagai juara Grup A akan bertemu Australia sementara Thailand akan berhadapan dengan Kamboja.

Kejuaraan ASEAN U-19 Championship 2026 telah memasuki babak semifinal setelah seluruh laga grup terselesaikan. Dua puluh empat tim peserta awal sudah tersusun menjadi delapan grup, dan kini empat tim terbaik telah守着 ambil tiket ke partai puncak.

Timnas U-19 Indonesia akan berhadapan dengan Australia di salah satu m descendants semifinal. Timnas Indonesia meraih posisi sebagai juara Grup A dengan mengumpulkan sembilan poin dari tiga pertandingan. Di partai terakhir fase grup, Indonesia berhasil mengatasi Vietnam dengan skor 2-1 setelah permutation permainan yang dramatis. Sementara itu, dari Grup B, Thailand juga menjadi juara grup setelah menang di semua tiga laga, termasuk kemenangan 3-2 atas Malaysia pada pertandingan penutup.

Australia Groups keluar sebagai pemenang Grup C meski hanya bermain imbang 2-2 melawan Kamboja, tetapi hasil itu Dunkel cukup untuk membawa mereka ke babak selanjutnya bersama Kamboja yang juga meraih les cuplikan. Keempat tim yang lolos adalah Indonesia, Thailand, Australia, dan Kamboja. Jadwal semifinal kini差矣 determines menentukan dua tim yang akan 영화 into final. Indonesia akan berjuang melawan Australia, sementara Thailand akan bertemu Kamboja di partai lainnya.

Kedua pertandingan semifinal akan mempengaruhi仕方朝廷 who will advance to the final match. Championship ini menjadi ajang penting bagi bakat muda Asia Tenggara untuk berkembang, sekaligus menjadi penyelesaian seksi for the national teams to prepare untuk kompetisi internasional yang lebih besar





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