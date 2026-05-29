Jadwal Piala Presiden 2026 Diundur dan PSMS Medan Siap Jadi Tuan Rumah

Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 dijadwalkan ulang ke 28 Juli-7 Agustus 2026. PSMS Medan konfirmasi peluang menjadi tuan rumah, menyiapkan fasilitas dan berharap realisasi.

BolaSport.com melaporkan bahwa persiapan turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air, Piala Presiden 2026 , kini tengah mengalami penyesuaian jadwal yang signifikan. Pada awalnya, Komite Penyelenggara mengumumkan bahwa kompetisi tersebut akan digelar mulai tanggal 28 Juni hingga 11 Juli 2026.

Namun, setelah mempertimbangkan sejumlah faktor logistik, keamanan, serta koordinasi dengan klub-klub yang berpartisipasi, tanggal pelaksanaan resmi diundur menjadi periode 28 Juli hingga 7 Agustus 2026. Perubahan ini diumumkan melalui pernyataan resmi yang disebarkan kepada media nasional, dan diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi klub untuk menyelesaikan persiapan teknis serta meminimalisir bentrok dengan agenda kompetisi domestik dan internasional lainnya.

Di tengah spektrum perubahan jadwal, publik sepak bola di Sumatera Utara menyambut baik rumor yang beredar tentang kemungkinan PSMS Medan menjadi salah satu tuan rumah Piala Presiden 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Chief Operating Officer (COO) PSMS Medan, Samuel Nababan, yang menjelaskan bahwa manajemen klub telah menerima notifikasi resmi mengenai penundaan turnamen sekaligus peluang untuk menampung beberapa pertandingan di stadion mereka.

"Kabar yang kami terima, gelaran Piala Presiden 2026 memang akan diundur. Soal PSMS Medan menjadi tuan rumah, tentu kami berharap itu benar-benar terealisasi," tutur Nababan dalam wawancara dengan BolaSport.com yang bersumber dari Tribun Medan. Ia menambahkan bahwa klub tengah menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk perbaikan arena, keamanan, serta layanan medis guna memastikan standar kompetisi internasional dapat terpenuhi.

Pihak penyelenggara Piala Presiden 2026 menegaskan bahwa keputusan penundaan tanggal berlangsung setelah evaluasi mendalam terhadap ketersediaan stadion, akomodasi tim, serta kalender kompetisi AFC dan Liga 1. Mereka juga menyatakan bahwa penambahan kota tuan rumah, termasuk Medan, merupakan langkah strategis untuk memperluas cakupan geografis turnamen, meningkatkan partisipasi suporter, serta memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah yang terlibat.

Menurut pernyataan resmi Komite Penyelenggara, PSMS Medan akan menampung beberapa pertandingan fase grup, dengan harapan dapat menampilkan atmosfer yang meriah dan mendukung perkembangan sepak bola di wilayah utara. Selain itu, penundaan jadwal sampai akhir Juli diperkirakan akan memberi ruang bagi tim-tim peserta untuk menyelesaikan urusan transfer pemain, menyesuaikan taktik, dan melakukan persiapan fisik yang optimal sebelum menguji kemampuan di panggung pramusim nasional.

Dengan demikian, diharapkan turnamen Piala Presiden 2026 tidak hanya menjadi ajang persiapan tim, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempromosikan semangat kompetisi dan mempererat hubungan antarklub serta suporter di seluruh Indonesia





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Presiden 2026 PSMS Medan Jadwal Turnamen Tuan Rumah Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kontroversi Tiket Piala Dunia 2026, Jaksa Agung New York Panggil Presiden FIFA untuk InvestigasiPenjualan tiket FIFA World Cup 2026 menjadi keluhan masyarakat Amerika Serikat. Jaksa Agung New York dan New Jersey rpun esmi meluncurkan penyelidikan terhadap kebijakan

Read more »

Penyembelihan Kurbilan di Masjid Istiqlal 2026 Dilaksanakan Tanpa Kerumuman, Sapi Presiden dan Wakil Presiden juga DisumbangkanMasjid Istiqlal Jakarta menyembelih 78 hewan kurban untuk Idul Adha 1447 H/2026 termasuk sapi milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dengan distibusi secara tertutup ke pondok pesantren, panti asuhan, dan masjid binaan guna mencegah kerumunan.

Read more »

1 Juni 2026 Ternyata Tanggal Merah, Peringati Hari Apa?Sebentar lagi bulan Mei 2026 akan berakhir dan mulai memasuki bulan Juni 2026.

Read more »

Pesta Sinema Dunia Dimulai! Balinale 2026 Hadirkan 94 Film dari 38 Negara di SanurBalinale 2026 akan digelar di Icon Bali Mall dan Cinema XXI pada 1-7 Juni 2026.

Read more »