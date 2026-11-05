Jadwal Pertandingan Juventus versus AZ Alkmaar Liga Europa 2026

Jadwal lengkap pertandingan Juventus melawan AZ Alkmaar di AFAS Stadion pada 6 November 2026. Simak strategi kedua tim dan peluang lolos ke babak 16 besar.

Pertandingan antara Juventus dan AZ Alkmaar dalam rangka Liga Europa 2026/2027 dijadwalkan akan dilaksanakan di AFAS Stadion pada hari Jumat, 6 November 2026. Kick off pertandingan ini ditetapkan dimulai pada pukul 03.00 WIB dan dapat dinikmati oleh penonton melalui layanan live streaming. Kedua belah pihak memiliki motivasi kuat untuk meraih kemenangan guna mempertahankan peluang finis di urutan delapan besar klasemen grup serta mengamankan tiket langsung ke babak delapan belas besar.

Juventus saat ini berada di posisi ketujuh klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin setelah menjalani tiga pertandingan. Tim asal Italia ini memulai kompetisi dengan performa menggemparkan melalui kemenangan telak 5-0 atas NEC dan keberhasilan mengalahkan Celta Vigo. Namun, hasil imbang yang diraih melawan Rennes pada laga ketiga menyebabkan Bianconeri kehilangan posisi puncak klasemen sementara.

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Di sisi kompetisi domestik, jalannya musim Juventus di Serie A sempat mengalami ketidakstabilan hasil. Tim berhasil memulihkan kepercayaan diri para pendukung melalui kemenangan penting atas Napoli. Catatan performa di kancah Eropa juga cukup menjanjikan mengingat Bianconeri hanya mengalami satu kekalahan dalam sepuluh pertandingan kontinental terakhir mereka.

Statistik penyerangan Juventus juga sangat impresif dengan kemampuan mencetak minimal dua gol dalam delapan laga berturut-turut. Kombinasi pertahanan yang solid dan gempuran serangan yang produktif ini membuat mereka menjadi rival yang sulit dikalahkan. Kapasitas tim untuk menjaga konsistensi performa menjadi kunci utama dalam upaya memaksimalkan poin di babak grup.

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Performa Kandang dan Posisi AZ Alkmaar

Sebagai wakil Belanda, AZ Alkmaar memiliki modal besar berupa rekor kandang yang luar biasa impresif di kompetisi Eropa. Tim ini telah mencatatkan 14 kemenangan dan tiga hasil imbang dari total 17 pertandingan kandang mereka. Kekuatan pertahanan dan efisiensi serangan di wilayah sendiri menjadi senjata utama yang sering membuat kiper lawan kewalahan.

Kebangkitan performa AZ di Liga Europa terlihat jelas dari kemenangan-kemenangan vital yang berhasil diraih. Tim berhasil mengalahkan Hapoel Be'er Sheva dan Ararat-Armenia di laga-laga sebelumnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa AZ memiliki mental dan taktik yang matang untuk menghadapi tekanan di level Eropa.

Kompetisi Poin dan Target Klub

AZ Alkmaar saat ini hanya terpaut satu angka dari Juventus setelah menjalani tiga pertandingan di grup ini. Posisi yang rapat dalam klasemen sementara menuntut kedua klub untuk tidak boleh ada kesalahan fatal. Kemenangan mutlak dibutuhkan agar setiap tim dapat mengamankan posisi di delapan besar secara dini.

Di ajang Eredivisie, performa AZ tengah mengalami penurunan dengan hanya mengumpulkan satu poin dari empat laga terakhir. Situasi ini menambah tekanan ekstra pada para pemain dan pelatih untuk segera bangkit di kancah Eropa. Konsistensi hasil di kompetisi domestik maupun Eropa akan menentukan nasib akhir kedua klub dalam putaran ini.

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Informasi Penonton dan Hak Siar

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