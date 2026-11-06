Jadwal Liga Joy Elite Pekan 10: Al-Nassr dan Al-Hilal Hadapi Tantangan Krusial

Liga Joy Elite U-21 Saudi pekan ke-10 dimulai 7 November dengan laga sengit Al-Nassr vs Al-Riyadh. Al-Hilal kembali lawan Damac, sedangkan Al-Ittihad hadapi Al-Ansar.

Liga Joy Elite atau kompetisi U-21 Saudi memasuki babak krusial pada pekan kesepuluh yang dijadwalkan berlangsung antara Sabtu hingga Senin. Fase kompetisi ini menandai separuh perjalanan menuju babak gugur dari total dua puluh pekan liga utama sebelum berlanjut ke sesi play-off penentuan perempat final. Puncak klasemen saat ini dipimpin oleh Al-Ittihad yang masih unggul dalam perebutan gelar juara sementara tim lain berjuang ketat di tengah klasemen.

Jadwal Lengkap Pekan Kesepuluh Liga U-21

Pertandingan pekan kesepuluh dimulai pada Sabtu, 7 November dengan laga Al-Akhdoud menjamu Al-Tadhamon di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha. Al-Khaleej kemudian bertandang ke markas juara bertahan Al-Hazem sebelum hari pertama ditutup oleh derby ibukota Arab Saudi, Al-Nassr yang menjamu Al-Riyadh di stadion mereka. Hari kedua pada Minggu, 8 November, menjadi agenda paling padat dengan sembilan laga berlangsung serentak di berbagai kota.

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Al-Hilal kembali ke laga setelah sebelumnya absen karena penundaan, dengan menjamu Damac di Stadion Universitas Putri Nourah di Riyadh. Al-Fateh menjadi tamu berat bagi Al-Kholood di Al-Rass, sementara Al-Oroba bertemu Al-Qadsiah di Stadion Universitas Al-Jouf. Neom menjamu Al-Watan di Stadion Klub Al-Watani di Tabuk, dan Al-Ansar yang berada di posisi terakhir menerima kunjungan Al-Ittihad di Stadion Maidan Abasco di Madinah. Al-Ahli juga menjamu Al-Ettifaq dalam laga puncak pekan ini. Agenda pekan ini ditutup pada Senin, 9 November dengan duel Al-Najma versus Al-Wehda di Stadion Direktorat Pendidikan di Unaizah, sementara tiga laga lainnya ditunda hingga 18 Desember.

Kinerja Al-Nassr dan Al-Riyadh Menuju Derby

Pertemuan antara Al-Nassr dan Al-Riyadh di Stadion Al-Alami menjadi salah satu laga tersulit pada pekan ini karena menjadi derby ibukota Arab Saudi. Al-Nassr memasuki laga dengan kepercayaan diri tinggi berkat dua kemenangan beruntun, pertama mengalahkan Al-Qadsiah dengan skor 2-1 dan kemudian menang telak 2-0 atas Al-Khaleej. Performa ini membawa tim yang kini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi 13 poin dari empat kemenangan, satu seri, dan dua kekalahan untuk kembali ke paruh atas klasemen.

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Kebalikan dari kepercayaan diri Al-Nassr, Al-Riyadh tampil jauh lebih menawan sepanjang delapan pertandingan musim ini. Tim yang kini berada di peringkat kelima dengan 17 poin hanya mengalami satu kekalahan, yaitu pada pekan pertama versus Al-Wehda, serta mencatatkan dua seri dan lima kemenangan. Kemenangan terbaru mereka datang saat mengalahkan juara bertahan Al-Hazem pada pekan lalu. Dengan selisih enam poin di belakang Al-Ittihad, Al-Riyadh memiliki momentum kuat untuk mengejar ketertinggalan.

Kembali Bangkitnya Al-Hilal dan Krisis Damac

Al-Hilal kembali menjalani pertandingan setelah sebelumnya absen akibat penundaan laga lawan Al-Tadhamon. Ketidakhadiran ini menyebabkan tim merosot ke peringkat kedelapan dengan 14 poin dari empat kemenangan, dua seri, dan satu kekalahan. Sebelum masa penundaan, Al-Hilal juga belum menampilkan level terbaiknya dengan dua seri dari tiga laga terakhir Liga Arab Saudi U-21, termasuk hasil imbang versus Al-Fateh. Kemenangan atas Damac menjadi peluang emas bagi mereka untuk kembali ke jalur positif.

Damac menghadapi kesulitan luar biasa di musim ini dengan posisi di peringkat kesembilan belas. Dengan hanya enam poin dari satu kemenangan, tiga seri, dan empat kekalahan, tim ini hanya berselisih dua poin dari Al-Tadhamon yang berada di posisi kedua puluh satu dan berisiko degradasi ke Liga Wilayah. Satu-satunya kemenangan Damac justru datang dari kemenangan menantang atas Al-Hazem, juara bertahan musim lalu, dalam laga yang dianggap sebagai anomali statistika di liga ini.

Duel Puncak dan Dasar Klasemen Al-Ittihad vs Al-Ansar

Laga paling aneh dan menarik pada pekan kesepuluh adalah pertemuan langsung antara pemuncak klasemen Al-Ittihad dan juru kunci Al-Ansar di Stadion Maidan Abasco, Madinah. Al-Ittihad datang dari hasil imbang tipis yang nyaris menjadi kekalahan saat menghadapi rival tradisional Al-Ahli, di mana gol penyama kedudukan masuk pada masa injuri time akhir pertandingan.

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Hasil imbang tersebut menghentikan rentetan tujuh pertandingan tanpa kekalahan Al-Ittihad yang dimulai dari pekan kedua hingga pekan kedelapan. Meskipun alur kemenangan mereka terhenti, status tak terkalahkan Al-Ittihad masih terjaga. Pertemuannya dengan Al-Ansar yang berada di posisi dasar klasemen menjadi tes konsistensi nyata bagi pemimpin klasemen untuk mempertahankan posisinya di puncak Liga Joy Elite U-21 Saudi melawan lawan yang tidak punya beban selain mengejar peringkat.