Jadwal Lengkap Timnas U17 Indonesia Kualifikasi Piala Asia 2027

Ikuti jadwal lengkap Timnas U17 Indonesia dalam Kualifikasi Piala Asia U17 2027 mulai 11 November. Simak lawan, lokasi, dan info penting lainnya.

Tim nasional U17 Indonesia bersiap menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U17 2027 yang akan dimulai pekan depan. Setelah meraih hasil imbang dalam laga Grup B Piala Asia U17 2026 melawan Qatar di Jeddah, Arab Saudi, pada Sabtu 9 Mei 2026 dengan skor 0-2, para pemain kini kembali fokus pada misi baru. Agenda berikutnya adalah pertandingan pertama Grup A Kualifikasi Piala Asia U17 2027 yang akan diselenggarakan pada Rabu 11 November mendatang. Tim yang dijuluki Garuda Muda ini akan menghadapi Filipina sebagai lawan pertama mereka dalam ajang penting tersebut.

Jadwal dan Lokasi Pertandingan Tim Garuda Muda

Berdasarkan informasi resmi dari laman Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC pada Senin, Indonesia berada di Grup A bersama Filipina, Afganistan, Kamboja, dan tuan rumah Myanmar. Setelah laga pembuka melawan Filipina, skuad Indonesia akan segera melanjutkan kompetisi dengan menghadapi Kamboja pada Sabtu 14 November. Perjalanan kompetisi akan berlanjut pada Selasa 17 November ketika mereka berhadapan dengan Afganistan. Pertandingan terakhir dalam fase grup dijadwalkan pada Jumat 20 November untuk melawan tuan rumah Myanmar. Para pendukung sepak bola nasional dapat mencatat tanggal-tanggal penting ini dalam kalender mereka.

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Lokasi atau venue pertandingan untuk babak kualifikasi ini tersebar di dua stadion utama di Myanmar. Stadion Padaythar Football di Yangon akan menjadi tuan rumah untuk laga Indonesia melawan Filipina dan juga untuk pertemuan dengan Myanmar. Sementara itu, Stadion Starcity Sports Club di Thanlyin akan menjadi lokasi ketika timnas menghadapi Kamboja dan Afganistan. Pemilihan dua stadion ini menunjukkan adanya logistik perjalanan yang harus dikelola dengan baik oleh tim pelatih dan manajemen tim nasional untuk memastikan kesiapan fisik dan taktis para pemain.

Sistem Pertandingan dan Kontestan di Piala Asia U17 2027

Kualifikasi Piala Asia U17 2027 secara resmi akan dimulai pada akhir pekan ini, Minggu 8 November 2026. Sebanyak 35 tim dari seluruh Asia akan ikut serta dalam turnamen kualifikasi yang terbagi ke dalam tujuh grup. Setiap grup memiliki tuan rumah yang berbeda-beda, seperti Myanmar untuk Grup A, Thailand untuk Grup B, Uni Emirat Arab untuk Grup C, Laos untuk Grup D, Malaysia untuk Grup E, Kirgistan untuk Grup F, dan Oman untuk Grup G. Sistem yang digunakan adalah format terpusat setengah kompetisi atau round-robin.

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Proses kualifikasi ini akan berlangsung hingga tanggal 20 November 2026. Hanya juara dari setiap grup yang berhak melaju ke putaran final Piala Asia U17 2027 yang dijadwalkan pada Mei 2027. Putaran final edisi ke-22 ini akan menampilkan gabungan dari tujuh tim lolos kualifikasi dan sembilan wakil Asia lainnya. Sembilan tim tersebut otomatis lolos karena mereka adalah negara yang masuk dalam putaran final Piala Dunia U17 FIFA 2026. Negara-negara yang lolos otomatis tersebut adalah Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Tajikistan, Uzbekistan, dan Vietnam.

Terdapat 13 negara yang memiliki ambisi besar untuk mencatatkan sejarah dengan lolos ke putaran final untuk pertama kalinya dalam sejarah tim mereka. Daftar negara tersebut antara lain Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Taiwan, Guam, Lebanon, Makau, Maladewa, Mongolia, Kepulauan Mariana Utara, Palestina, Filipina, dan Sri Lanka. Persaingan di Grup A diyakini akan sangat ketat mengingat adanya motivasi kuat dari berbagai tim yang ingin menembus babak selanjutnya. Bagi Indonesia, keberhasilan melaju ke putaran final adalah target utama yang harus dicapai oleh para pelatih dan pemain.

Detail Waktu Penayangan Laga Kritis Timnas

Bagi para penggemar sepak bola yang ingin mengikuti jalannya pertandingan, ada beberapa waktu penayangan yang perlu diperhatikan. Pertandingan antara Filipina melawan Indonesia dijadwalkan dimulai pada pukul 15.30 WIB. Sementara itu, pertandingan melawan Afganistan juga akan dimulai pada waktu yang sama, yaitu pukul 15.30 WIB. Keseragaman waktu ini memudahkan para suporter untuk menayangkan pertandingan melalui berbagai platform siaran televisi atau streaming online.

Antusiasme publik terhadap performa timnas U17 terus meningkat seiring dengan persiapan yang dilakukan secara intensif. Setiap pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Hasil dari laga-laga kualifikasi ini tidak hanya menentukan nasib timnas, tetapi juga menjadi ajang penentuan masa depan para talenta muda Indonesia di kancah internasional. Dukungan penuh dari masyarakat diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain saat bertanding di tanah lawan.

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Sejarah pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa timnas U17 memiliki kemampuan untuk bersaing di level regional Asia. Meskipun kekalahan dari Qatar dalam laga persahabatan menunjukkan adanya celah yang harus diperbaiki, semangat juang tim tetap tinggi. Fokus utama kini adalah mencetak gol dan mempertahankan gawang agar tidak kebobolan di babak kualifikasi. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, harapan untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 semakin nyata. Para analis berharap tim dapat bermain lebih dominan dan efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada di lapangan.

Perjalanan panjang masih akan ditempuh oleh Timnas U17 Indonesia sebelum mencapai target mereka. Setiap menit di lapangan adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas dan dedikasi. Komitmen untuk terus berlatih dan meningkatkan performa menjadi kunci keberhasilan dalam ajang bergengsi ini. Para penggemar sepak bola Indonesia di dalam maupun luar negeri diharapkan dapat terus memberikan dukungan moral yang konstruktif demi kemajuan sepak bola nasional di masa depan.