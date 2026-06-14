Jadwal Lengkap SPMB Jawa Timur 2026, Empat Jalur Baru dan Ketentuan Khusus

Rincian jadwal pendaftaran, verifikasi, dan daftar ulang untuk empat jalur SPMB Jawa Timur 2026, termasuk jalur Afirmasi, Mutasi, Prestasi Lomba, dan Nilai Akademik, lengkap dengan aturan khusus dan pengingat dari Kemendikdasmen.

Setelah pendaftaran jalur Domisili jenjang SMA/SMK diumumkan, kini Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) provinsi Jawa Timur akan berlanjut dengan empat jalur lain. Keempat jalur tersebut yakni jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua/Wali, Prestasi Hasil Lomba , dan Nilai Prestasi Akademik .

Pendaftaran untuk keempat jalur tersebut dijadwalkan pada 17 hingga 18 Juni 2026 pukul 00.01 hingga 21.00 WIB melalui portal internet SPMB. Tahap verifikasi dan validasi oleh masing-masing SMA/SMK dilakukan secara online maupun offline pada 18 hingga 20 Juni 2026 hingga pukul 16.00 WIB. Calon murid baru kemudian dapat mencetak bukti penerimaan secara online pada 22 Juni 2026 pukul 09.00 hingga 23.59 WIB.

Daftar ulang bagi yang lulus jalur domisili dan afirmasi di SMSM negeri tujuan dilakukan pada 22 hingga 23 Juni 2026 pukul 09.00 hingga 16.00 WIB di sekolah tujuan. Penutupan pendaftaran jalur Afirmasi dan Mutasi adalah pada 25 Juni 2026 pukul 21.00 WIB. Setelah kuota terpenuhi, pada 26 Juni 2026 pukul 09.00 hingga 23.59 WIB dimulai pencetakan bukti penerimaan pemenuhan kuota.

Daftar ulang untuk jalur Prestasi Hasil Lomba dan Nilai Prestasi Akademik di SMK negeri tujuan dibuka pada 2 hingga 3 Juli 2026 pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Penutupan pendaftaran jalur Prestasi dijadwalkan pada 1 Juli 2026 pukul 21.00 WIB. Selanjutnya, pencetakan bukti penerimaan pemenuhan kuota untuk jalur Prestasi dilaksanakan pada 4 Juli 2026 pukul 09.00 hingga 16.00 WIB secara online. Beberapa ketentuan khusus juga diatur.

Pendaftar jalur KETM, prestasi akademik KETM, dan anak buruh wajib melampirkan surat pernyataan keabsahan data dari orang tua atau wali. Penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar melalui jalur afirmasi disabilitas dan wajib melampirkan surat keterangan dokter spesialis atau lembaga psikologi terakreditasi maksimal satu tahun serta kartu penyandang disabilitas. Sekolah tujuan wajib melakukan asesmen terhadap pendaftar jalur disabilitas. Jika tidak diterima melalui jalur tersebut, calon murid tidak dapat mendaftar ke jalur lain.

Sisa kuota afirmasi akan dialihkan ke jalur Prestasi Hasil Lomba dan atau Mutasi. Kemendikdasmen juga mengingatkan sekolah untuk tidak ada praktik penempatan siswa titipan dalam SPMB 2026. Artikel ini disertai juga berita lain seperti cetak sejarah Qatar di Piala Dunia sebagai alarm bagi timnas Indonesia, pembukaan jenjang S3 di FPIK Unpad dengan metode belajar fleksibel, serta penjelasan terkait fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com yang merupakan sumbangan pembaca untuk mendukung operasional redaksi dan pengembangan konten.

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