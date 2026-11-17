GAIKINDO menyediakan layanan shuttle bus gratis dari enam lokasi strategis di BSD dan Rawa Buntu untuk GAW Jakarta 2026, dengan jadwal operasional harian mulai pukul 10.00 WIB.

GAIKINDO resmi meluncurkan jadwal operasional lengkap layanan transportasi pendukung untuk Gelanggang Otomotif Indonesia (GAW) Jakarta 2026. Layanan ini dirancang khusus untuk menampung pengunjung yang menggunakan transportasi umum Commuter Line maupun yang memilih memarkirkan kendaraan pribadi di lokasi parkir jauh dari venue. Anton Kumonty, sebagai Ketua Harian dan Ketua Penyelenggara GAIKINDO, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ini adalah wujud nyata komitmen penyelenggara untuk memfasilitasi kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Strategi Mobilitas dan Ketersediaan Armada

Komitmen GAIKINDO untuk mengutamakan kenyamanan pengunjung diterjemahkan menjadi ketersediaan shuttle bus gratis serta titik parkir terintegrasi di berbagai lokasi strategis di kawasan BSD dan sekitarnya. Tujuannya adalah memastikan masyarakat dapat mengunjungi pameran dengan tenang, aman, dan nyaman tanpa hambatan logistik. Layanan ini mencakup armada yang beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 WIB, dengan interval keberangkatan yang variatif tergantung pada lokasi penjemputan dan tingkat kepadatan pengunjung.

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Dari total titik penjemputan yang disiapkan, terdapat enam lokasi utama yang akan beroperasi secara konsisten selama periode pameran berlangsung. Stasiun Rawa Buntu ditetapkan sebagai pilihan utama bagi para pengguna Commuter Line karena aksesnya yang langsung terhubung dengan jalur kereta api. Selain itu, terdapat sejumlah kantong parkir tambahan yang dirancang untuk mengakomodasi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi, termasuk area di dekat Kampus Prasetiya Mulya BSD yang menawarkan akses tercepat menuju venue.

Detail Lokasi dan Interval Keberangkatan Shuttle

Di Stasiun Rawa Buntu, layanan shuttle bus beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 WIB dengan jadwal keberangkatan setiap 30 menit. Hal ini memudahkan pengguna Commuter Line yang datang dari berbagai arah untuk langsung melanjutkan perjalanan ke area pameran tanpa perlu mencari parkir. Sementara itu, bagi pengunjung yang memanfaatkan Edutown 2 sebagai titik parkir tambahan, layanan shuttle tersedia dengan interval yang lebih cepat, yaitu setiap 15 menit, mulai dari pukul 10.00 WIB setiap harinya.

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Untuk area perbelanjaan dan parkir lain, AEON Mall BSD City dan The Breeze BSD City menyediakan layanan shuttle setiap 30 menit mulai pukul 10.00 WIB. Pasar Modern Intermoda BSD juga menjadi pilihan strategis bagi pengunjung dari kawasan Serpong dengan keberangkatan setiap 30 menit. Selain itu, terdapat satu lokasi parkir tambahan di area BSD lainnya yang beroperasi khusus pada akhir pekan dengan interval keberangkatan setiap 60 menit, mulai pukul 10.00 WIB, untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung di hari libur.

Dampak Nyata dan Aksesibilitas untuk Pengunjung

Pengelolaan logistik transportasi ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sekitar venue GAW Jakarta 2026 sekaligus memberikan pengalaman wisata otomotif yang lebih terstruktur. Dengan adanya pembagian zona parkir dan jadwal shuttle yang terintegrasi, GAIKINDO memastikan bahwa setiap pengunjung, baik yang berasal dari dalam maupun luar kota, dapat menjangkau lokasi pameran dengan efisiensi waktu yang optimal. Infrastruktur pendukung ini menjadi nilai tambah penting dalam kesuksesan penyelenggaraan ajang otomotif terbesar di Indonesia tahun 2026.