Jadwal dan lokasi Samsat Keliling Polda Metro Jaya pada Rabu 4 November 2026 di Jakarta dan Jatetabek. Informasi lengkap jam operasional bagi wajib pajak kendaraan bermotor.

Polda Metro Jaya meluncurkan rangkaian layanan Samsat Keliling pada Rabu 4 November 2026 untuk mempermudah pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Inisiatif ini menjangkau wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam satu gelombang jadwal terpadu. Petugas siap memproses administrasi di berbagai titik strategis untuk mengurangi antrean panjang di kantor utama.

Operasional Samsat Keliling di Lokasi Utama Jakarta

Warga dapat mengakses layanan administrasi di Lapangan Banteng dengan jadwal operasional pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Lokasi ini dipilih mengingat aksesibilitasnya yang tinggi di pusat ibu kota untuk menjangkau komuter pekerja. Selain itu, layanan juga tersedia di halaman parkir Samsat dan parkir Itali Mal Artha Kelapa Gading pada jam yang sama.

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Bagi residents di kawasan Pancoran dan sekitarnya, titik layanan tersebar di halaman parkir Samsat mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Lokasi sekunder di Sarinah Cikoko Pancoran juga menyediakan bantuan administratif dari pukul 09.00 sampai 14.00 WIB. Hal ini memungkinkan variasi waktu kunjungan bagi mereka yang memiliki kesibukan pagi hari.

Jadwal Ekspansi Layanan ke Wilayah Tangerang dan Bekasi

Di sektor barat, masyarakat dapat melakukan pembayaran di Pasar Induk Kramat Jati dan halaman Kantor Kecamatan Ciracas. Zona ini beroperasi sejak pukul 08.00 hingga 14.00 WIB untuk melayani transaksi kendaraan bermotor skala besar. Layanan serupa juga tersedia di area Kantor Kecamatan Neglasari dan parkiran Busway Foodmosphere dengan durasi pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.

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Ekspansi menuju wilayah selatan mencakup Mal ITC BSD Serpong pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIB setelah jam kerja kantoran. Titik tambahan di halaman parkir Samsat BSD beroperasi lebih awal dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Integrasi dua titik ini memberikan fleksibilitas waktu bagi penghuni kawasan BSD untuk menuntaskan kewajiban perpajakan.

Koordinasi Wilayah Kabupaten Tangerang dan Bogor

Di kawasan Cipondoh, layanan tersedia di Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber City Cipondoh antara pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Wilayah utara Jakarta Timur juga dijangkau melalui Kelapa Duadi Danau Duta Harapan dengan sesi singkat pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Wilayah Selatan Jakarta Selatan memiliki titik layanan di Kantor Kepala Tamansari Setu pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Ruko Robson di lokasi yang sama membuka layanan malam hari dari pukul 18.00 hingga 20.00 WIB untuk karyawan kantoran. Titik di Kecamatan Tanjung Halang beroperasi dari pukul 09.00 hingga 11.30 WIB melengkapi jaringan layanan pagi hari.

Dampak Langsung bagi Wajib Pajak dan Sistem Administrasi

Kedatangan warga ke lokasi Samsat Keliling menandai peningkatan partisipasi perpajakan di wilayah Jabodetabek. Foto dokumentasi oleh Sulthony Hasanuddin menangkap antusiasme masyarakat yang mengantre untuk menyelesaikan administrasi. Langkah operasional ini mengurangi beban layanan di kantor statis dan mempercepat proses pembayaran PKB secara nasional.