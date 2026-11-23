Cek jadwal dan lokasi Samsat Keliling Polda Metro Jaya di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 23 November 2024 untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan.

Polda Metro Jaya melalui Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Regident) resmi mengoperasikan layanan Samsat Keliling di 14 wilayah mencakup Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Senin, 23 November 2024. Layanan mobile ini dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pengesahan STNK tahunan serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Jadwal Layanan Samsat Keliling Jakarta

Kapolresta Jakarta Pusat menyediakan layanan di Lapangan Banteng pada rentang waktu pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Masyarakat yang berada di wilayah Jakarta Utara dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat dan parkir Italy Mall Artha Gading dengan jadwal yang sama, yaitu pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Untuk warga Jakarta Barat, titik layanan ditempatkan di Mall Citraland mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Di Jakarta Selatan, petugas melayani di halaman parkir Samsat pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, sedangkan di parkir TMPN Kalibata tersedia pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Sementara itu, Jakarta Timur melayani di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

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Titik Layanan Samsat Keliling Tangerang

Wilayah Kota Tangerang memiliki beberapa titik layanan strategis di Alun-alun Cibodas dan parkiran Busway Foodmosphere dengan jadwal singkat pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Di Serpong, layanan dibuka di halaman parkir Samsat pukul 08.00 hingga 11.30 WIB, dan tersedia juga di ITC BSD pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIB untuk kemudahan warga sore hari. Kecamatan Ciledug melayani di Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Wilayah Ciputat membuka layanan di halaman parkir Samsat dan Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Layanan di Kelapa Dua tersedia di Kantor Kecamatan Pagedangan pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, sementara Cinere melayani di Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00 hingga 11.30 WIB.

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Jadwal Samsat Keliling Bekasi dan Depok

Polda Metro Jaya juga menjangkau wilayah Bekasi dengan Samsat Keliling Kota Bekasi yang beroperasi di Mono Caffe Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, pada pukul 18.00 hingga 21.00 WIB, serta di Pakuwon Mall pukul 10.00 hingga 11.30 WIB. Untuk area Kabupaten Bekasi, layanan tersedia di Pasar Bersih Cikarang Jababeka mulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Di Depok, Samsat Keliling melayani di halaman parkir Samsat pukul 08.00 hingga 12.00 WIB dan di Kantor Kecamatan Bojong Gede pukul 09.00 hingga 11.30 WIB.