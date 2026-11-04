Jadwal Lengkap Samsat Keliling Metro Jaya Hari Ini di 14 Lokasi

Polda Metro Jaya buka layanan Samsat Keliling hari Rabu untuk wajib pajak di Jadetabek. Cek jadwal lengkap dan alamat lokasi Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi berikut.

Polda Metro Jaya secara resmi mengumumkan bahwa layanan Samsat Keliling akan kembali beroperasi untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Layanan ini ditargetkan menjangkau 14 titik lokasi strategis di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk memudahkan wajib pajak tanpa perlu mengantri di kantor resmi yang padat.

Jadwal Lokasi Samsat Keliling di Jakarta

Layanan untuk wilayah Jakarta akan dimulai pada Rabu dengan jadwal yang telah ditentukan secara ketat oleh pihak kepolisian. Untuk zona Jakarta Pusat, petugas Samsat akan mendirikan pos di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat serta di area Lapangan Banteng dengan waktu operasional pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Warga yang berada di pusat ibu kota dapat memanfaatkan kedua titik ini untuk membayar pajak kendaraan mereka.

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Sementara itu, untuk wilayah Jakarta Utara, layanan akan tersedia di dua lokasi berbeda. Warga dapat datang ke halaman parkir Samsat Jakarta Utara atau menuju Italy Mall Artha di kawasan Kelapa Gading. Keduanya memiliki jadwal operasional yang sama yaitu mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 14.00 siang waktu WIB.

Bagi masyarakat yang berada di Jakarta Selatan, ada dua pilihan tempat layanan yang dibuka oleh pihak kepolisian. Lokasi pertama adalah di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan dengan jam kerja pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Lokasi kedua tersebar di area Sarinah Cikoko yang berada di kecamatan Pancoran dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

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Opesional Samsat di Kota Tangerang dan Sekitarnya

Di wilayah Tangerang, Polda Metro Jaya menjangkau beberapa titik penting untuk melayani Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Layanan dibuka di Kota Tangerang, khususnya di wilayah Ciledug dan Serpong. Di Serpong, warga dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat Serpong dengan jam operasional pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Selain itu, di area Mall ITC BSD Serpong yang juga masuk dalam cakupan wilayah Tangerang Selatan, layanan Samsat Keliling dibuka pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIB. Waktu sore ini sangat strategis bagi warga yang sibuk bekerja di siang hari dan membutuhkan kemudahan akses pembayaran pajak di akhir pekan atau sore hari.

Layanan Samsat Keliling di Kota Depok

Untuk wilayah Kota Depok, Polda Metro Jaya juga menyiapkan jadwal operasional di beberapa titik yang mudah diakses. Lokasi pertama yang dibuka adalah di kawasan Kelapa Dua yang berlokasi di Danau Duta. Pelayanan di titik ini berlangsung dalam waktu yang singkat yaitu dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Titik kedua di Kota Depok berlokasi di Kantor Kepala Kecamatan Tamansari Setu yang juga beroperasi dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Selain itu, pihak kepolisian juga membuka layanan tambahan di halaman Kantor Samsat pada sore hari mulai pukul 18.00 hingga 20.00 WIB. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi warga yang datang di luar jam kerja kantor resmi.

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Ekspansi Layanan ke Kota Bogor dan Bekasi

Di wilayah Kota Bogor, layanan Samsat Keliling akan tersedia di halaman parkir Samsat utama dengan jadwal pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Selain itu, ada juga layanan tambahan di Kantor Kecamatan Tajur Halang yang dibuka pada pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Warga sekitar kawasan Tajur Halang dapat memanfaatkan waktu pagi untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Polda Metro Jaya memastikan bahwa seluruh petugas di setiap lokasi akan dilengkapi dengan perangkat teknis yang memadai. Kehadiran Samsat Keliling ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan antrean di kantor Samsat tetap serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek.