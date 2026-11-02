Jadwal Lengkap Samsat Keliling Jakarta dan Sekitarnya Mudah Bayar Pajak

Polda Metro Jaya luncurkan Samsat Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk memudahkan warga membayar pajak kendaraan. Simak jadwal dan syarat lengkap di sini.

Polda Metro Jaya resmi menyediakan layanan Samsat Keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi guna memudahkan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Senin. Inisiatif ini ditujukan untuk menjangkau warga di area Jadetabek secara lebih luas dan efisien.

Jadwal Layanan Samsat Keliling

Bagi warga Jakarta, layanan dibuka di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng dengan waktu operasional pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Selain itu, tersedia juga layanan di halaman parkir Samsat dan parkir Italy Mall Artha Kelapa Gading pada jam yang sama, yakni pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

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Untuk wilayah Jakarta Selatan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan di halaman parkir Samsat dari pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Loket lain juga tersedia di parkiran TMPN Kalibata dengan jadwal pukul 09.00 hingga 14.00 WIB demi melayani kebutuhan pajak kendaraan warga setempat.

Layanan di Kota Tangerang

Di Kota Tangerang, Samsat Keliling beroperasi di halaman parkir Samsat pukul 08.00 hingga 11.30 WIB. Masyarakat juga bisa mendaftar di Mal ITC BSD Serpong pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIB. Selain itu, terdapat layanan di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

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Layanan di Kota Bekasi

Di Kota Bekasi, tersedia opsi pembayaran di Mono Cafe Pekayon Jaya Bekasi Selatan pada pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Layanan lain tersedia di Pakuwon Mall Bekasi dari pukul 10.00 hingga 11.30. Terdapat pula layanan di halaman parkir Samsat dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Masyarakat juga dapat mengakses layanan di Kantor Kecamatan Bojong Gede pada pukul 09.00 hingga 11.30 WIB untuk kemudahan administrasi pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Syarat dan Protokol Kesehatan

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa beberapa dokumen persyaratan perlu dibawa saat datang ke gerai Samsat Keliling. Dokumen tersebut antara lain KTP, BPKB, dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi sebagai kelengkapan administrasi.

Perlu diketahui bahwa gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK yang berlaku lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan, warga tetap harus datang ke kantor Samsat terdekat.

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Selain administrasi, penting bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak saat berada di lokasi layanan.