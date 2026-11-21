Daftar lengkap jadwal dan pasangan duel perempat final UEFA Nations League 2026-2027, termasuk Spanyol lawan Prancis dan Norwegia lawan Inggris pada Maret 2027.

Perempat final UEFA Nations League musim 2026-2027 telah resmi ditetapkan melalui proses pengundian yang berlangsung di Nyon, Swiss, pada Jumat (20/11/2026) waktu setempat. Babak delapan besar tersebut dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 25 Maret 2027, dengan beberapa duel besar yang sudah terprediksi akan menjadi sorotan utama para penggemar sepak bola global. Salah satu pertemuan paling dinanti adalah pertarungan ulang antara tim nasional Spanyol dan tim nasional Prancis.

Duel Spanyol vs Prancis Ulangi Rekor Tinggi

Kontes antara Spanyol dan Prancis ini tidak hanya menjadi pertarungan antara dua raksasa sepak bola Eropa, tetapi juga membawa beban sejarah terkini. Kedua tim baru-baru ini terlihat saling berebut bola dalam situasi yang panas, seperti yang terjadi ketika bek tim nasional Spanyol, Marc Cucurella, bertarung dengan Michael Olise dari Prancis di Stadion Dallas, pada Rabu (15/7/2026) dini hari waktu Indonesia.

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Pertemuan di perempat final ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membalas dendam atau mempertahankan superioritas setelah mereka berhadapan dalam semifinal Piala Dunia 2026. Sebelumnya, La Roja juga telah berhasil menaklukkan Les Bleus dalam semifinal UEFA Nations League musim 2025. Kemenangan tersebut sangat dramatis karena Spanyol berhasil meraih skor kemenangan 5-4 dalam pertandingan yang menghasilkan total sembilan gol.

Novembri vs Inggris dan Ambisi Norwegia

Selain duel sengit antara Spanyol dan Prancis, pengundian di Nyon juga menghasilkan pasangan menarik lainnya, yaitu antara tim nasional Norwegia dan tim nasional Inggris. Pertandingan ini memiliki konteks historis yang kuat karena kedua tim pernah bertemu pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pada putaran tersebut, Norwegia memberikan perlawanan yang sangat ketat dan sulit ditaklukkan oleh The Three Lions.

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Di babak perempat final Piala Dunia 2026, Norwegia akhirnya harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 1-2. Gol penentu kemenangan bagi Inggris dicetak oleh Jude Bellingham pada babak tambahan waktu. Kini, dalam format perempat final UEFA Nations League, Norwegia memiliki kesempatan emas untuk membalas kekalahan tersebut dan melaju lebih jauh ke babak semifinal.

Portugal Hadapi Belanda dengan Ingatan Final 2019

Pertandingan besar lainnya yang juga diundi pada malam yang sama di Nyon adalah pertemuan antara tim nasional Belanda dan tim nasional Portugal. Duel ini secara otomatis mengingatkan publik sepak bola pada final edisi perdana UEFA Nations League yang berlangsung pada tahun 2019. Pada final pertama tersebut, Portugal berhasil meraih gelar juara dunia pertama dalam kompetisi tersebut setelah mengalahkan Belanda.

Kemenangan Portugal di final 2019 di Kota Porto itu terjadi dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal yang menjadi penentu kemenangan bagi Selecao das Quinas dicetak oleh Goncalo Guedes. Kemenangan tersebut menandai awal kesuksesan Portugal dalam kompetisi antarnegara benua Eropa yang baru saat itu. Kini, sejarah akan terulang kembali dengan kedua tim saling bertemu di babak perempat final.

Format Dua Leg dan Jadwal Babak Lanjutan

Babak perempat final UEFA Nations League 2026-2027 akan dimainkan menggunakan sistem dua leg, yang memberikan kesempatan bagi setiap tim untuk bermain di kandang sendiri dan sebagai tamu. Pertandingan pertama dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 25 dan 27 Maret 2027. Kemudian, leg kedua akan diselenggarakan beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 28 dan 30 Maret 2027.

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Empat tim pemenang dari empat pertandingan perempat final ini akan melaju ke babak semifinal. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 dan 10 Juni 2027. Sementara itu, pertandingan perebutan tempat ketiga dan final akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2027. Jadwal yang padat ini akan menguji kedalaman skuad dan kemampuan taktik para pelatih di seluruh Eropa.