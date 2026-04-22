Jadwal Lengkap Musim Haji 2026: Keberangkatan, Puncak Ibadah, dan Kepulangan

Pemerintah telah menetapkan jadwal lengkap perjalanan jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2026, meliputi keberangkatan, puncak ibadah di Arafah, dan proses kepulangan. Informasi ini penting bagi calon jemaah untuk persiapan yang matang.

Musim haji tahun 2026 secara resmi telah dimulai dengan penetapan jadwal lengkap perjalanan bagi jemaah haji Indonesia. Pemerintah telah merilis detail mengenai proses keberangkatan dari asrama, penerbangan menuju Arab Saudi, pelaksanaan ibadah di tanah suci, hingga proses kepulangan kembali ke Indonesia.

Informasi ini sangat krusial bagi seluruh calon jemaah haji agar dapat mempersiapkan diri secara matang, menghindari kesalahan jadwal, dan memastikan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk kesehatan fisik dan mental, kelengkapan dokumen perjalanan, serta persiapan perlengkapan ibadah yang dibutuhkan selama berada di Arab Saudi. Persiapan yang baik akan sangat membantu kelancaran dan kekhusyukan ibadah haji yang akan dijalankan.

Berdasarkan rencana perjalanan haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang dikutip dari detikcom pada hari Rabu, 22 April 2026, proses keberangkatan jemaah haji akan dibagi menjadi dua gelombang utama. Gelombang pertama akan mulai diberangkatkan pada akhir bulan April dan akan berlangsung hingga awal bulan Mei. Jadwal detailnya adalah sebagai berikut: Keberangkatan gelombang pertama dari Indonesia menuju Madinah dimulai pada tanggal 22 April 2026 atau bertepatan dengan 5 Zulkaidah 1447 Hijriah.

Proses keberangkatan gelombang pertama ini akan ditutup pada tanggal 6 Mei 2026 atau 19 Zulkaidah 1447 Hijriah. Pergerakan jemaah gelombang pertama dari Madinah menuju Makkah akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2026 atau 28 Zulkaidah 1447 Hijriah. Puncak ibadah haji, yaitu Wukuf di Arafah, akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijah 1447 Hijriah. Setelah Wukuf, akan dilanjutkan dengan Hari Tasyrik yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Mei 2026 atau 11 hingga 13 Zulhijah 1447 Hijriah.

Proses pemulangan gelombang pertama dari Jeddah menuju Indonesia akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2026 atau 15 Zulhijah 1447 Hijriah. Gelombang kedua jemaah haji akan mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah pada tanggal 7 Juni 2026 atau 21 Zulhijah 1447 Hijriah. Peristiwa penting Tahun Baru Hijriah 1448 akan jatuh pada tanggal 16 Juni 2026 atau 1 Muharam 1448 Hijriah.

Kedatangan jemaah haji gelombang kedua di Indonesia akan dimulai pada tanggal 21 Juni 2026 atau 6 Muharam 1448 Hijriah, dan akan berakhir dengan kedatangan jemaah haji terakhir pada tanggal 1 Juli 2026 atau 16 Muharam 1448 Hijriah. Secara umum, jemaah gelombang pertama akan berangkat pada periode akhir April hingga awal Mei, menjalani puncak ibadah pada akhir Mei, dan memulai proses kepulangan pada awal Juni.

Sementara itu, jemaah gelombang kedua akan berangkat pada bulan Mei dan menyelesaikan proses kepulangan mereka pada awal Juli 2026. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia, mulai dari persiapan keberangkatan hingga proses kepulangan, demi kelancaran dan kekhusyukan ibadah haji yang mereka jalankan. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan persiapan haji dapat diakses melalui situs web resmi Kementerian Agama atau melalui kantor-kantor penyelenggara ibadah haji di seluruh Indonesia.

Calon jemaah haji diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru dan mengikuti arahan dari petugas terkait agar perjalanan ibadah haji mereka berjalan lancar dan aman. Penting juga untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik selama berada di tanah suci, serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku untuk mencegah penyebaran penyakit. Dengan persiapan yang matang dan niat yang tulus, diharapkan seluruh jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan kembali ke tanah air dengan membawa keberkahan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Live Streaming MotoGP Spanyol 2026 di Vidio, 24-26 April 2026Jadwal live streaming MotoGP, Moto2, Moto3, dan Red Bull Rookies Cup di Seri Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, 24-26 April 2026.

Read more »

Jadwal Live Streaming Seri 1 Mandalika Racing Series 2026, 24-26 April 2026Nonton live streaming Seri 1 Pertamina Mandalika Racing Series 2026 pada 24-26 April 2026.

Read more »

Simak Jadwal Lengkap Libur Mei 2026, Siap-Siap Nikmati Libur PanjangMei 2026 menawarkan sederet libur nasional dan cuti bersama yang menarik. Simak jadwal lengkap libur Mei 2026 dan potensi libur panjang untuk merencanakan

Read more »

Asian Beach Games 2026 Jadi Persiapan Tim Indonesia Jelang Asian Games 2026Tim Indonesia akan tampil di Asian Beach Games 2026 dengan kekuatan 22 atlet di 3 cabor.

Read more »

Jadwal Lengkap Pertandingan Thomas Cup dan Uber Cup 2026, 24 April-3 Mei 2026Jadwal lengkap pertandingan Thomas Cup dan Uber Cup 2026 di Denmark, pada 24 April-3 Mei 2026.

Read more »

Thomas & Uber Cup Finals 2026: Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming di VidioJadwal pertandingan Thomas Cup & Uber Cup Finals 2026 yang berlangsung pekan ini.

Read more »