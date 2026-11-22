Informasi resmi jadwal keberangkatan, tarif tiket, dan estimasi waktu tempuh kapal cepat rute Tulehu ke Amahai untuk perjalanan ke Masohi. Pastikan cek jadwal hari ini.

Perjalanan laut dari Pulau Ambon menuju Masohi, yang merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, kini dapat ditempuh dengan lebih efisien menggunakan moda transportasi laut cepat. Rute pelayaran ini menghubungkan Pelabuhan Tulehu di Pulau Ambon menuju Pelabuhan Amahai di Pulau Seram, menawarkan alternatif transportasi yang vital bagi wisatawan lokal maupun warga yang membutuhkan akses cepat antar-pulau.

Operasional Kapal Cepat Rute Tulehu Amahai

PT Pelayaran Dharma Indah adalah operator resmi yang bertanggung jawab penuh atas pengoperasian kapal cepat di rute strategis ini. Keberadaan perusahaan pelayaran ini menjadi kunci kelancaran logistik dan mobilitas penumpang antara kedua pulau utama di Maluku. Kapal yang beroperasi di jalur ini dirancang khusus untuk memangkas waktu tempuh dibandingkan dengan kapal penumpang reguler yang lebih lambat.

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Jadwal Keberangkatan Setiap Hari dan Minggu

Jadwal keberangkatan kapal cepat rute Tulehu ke Amahai tersedia setiap hari sepanjang minggu, namun terdapat perbedaan signifikan pada waktu keberangkatan yang disesuaikan dengan hari dalam seminggu. Bagi penumpang yang merencanakan perjalanan pada hari Senin hingga Sabtu, terdapat dua opsi waktu keberangkatan yang harus dipilih secara cermat, yaitu pukul 09.00 WIT dan pukul 16.00 WIT.

Estimasi Waktu Tempuh hingga 2,5 Jam

Durasi pelayaran yang ditawarkan oleh PT Pelayaran Dharma Indah berkisar antara 2 hingga 2,5 jam untuk menempuh jarak dari Pelabuhan Tulehu ke Pelabuhan Amahai. Waktu tempuh yang relatif singkat ini menjadikan kapal cepat sebagai pilihan favorit bagi para wisatawan yang memiliki keterbatasan waktu atau mereka yang ingin segera melanjutkan perjalanan ke destinasi lain di Pulau Seram setelah tiba di Masohi.

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Pertimbangan Strategis bagi Penumpang

Perbedaan jadwal antara hari kerja dan hari libur serta waktu keberangkatan pagi dan sore perlu diperhatikan dengan seksama, terutama bagi wisatawan yang memiliki agenda perjalanan lanjutan setelah tiba di Masohi. Keberangkatan pada pukul 09.00 WIT biasanya menjadi pilihan terbaik bagi penumpang yang ingin tiba di Pulau Seram lebih awal, sehingga mereka memiliki sisa waktu yang cukup panjang untuk beraktivitas atau menjelajahi destinasi wisata di sekitar Masohi.

Prosedur Pemesanan dan Tips di Pelabuhan

Penumpang disarankan untuk datang lebih awal ke Pelabuhan Tulehu guna menyelesaikan proses pembelian tiket atau pemeriksaan administrasi sebelum proses boarding dimulai. Kehadiran lebih awal juga sangat penting untuk mengantisipasi potensi antrean yang sering terjadi, terutama pada jam-jam sibuk atau saat musim liburan. Menyiapkan rencana perjalanan dengan baik, termasuk memilih kelas tempat duduk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, akan memastikan kenyamanan selama perjalanan laut menuju Masohi.