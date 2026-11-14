Jadwal Lengkap Dan Pertarungan Utama UFC 334 Di Madison Square Garden

Lihat jadwal lengkap UFC 334 di Madison Square Garden pada 15 November 2026. Saksikan Kayla Harrison lawan Amanda Nunes hingga pertandingan pembukaan di Vidio.

Acara tinju mixed martial arts UFC 334 akan berlangsung di Madison Square Garden, New York, dan di Indonesia jatuh pada Minggu, 15 November 2026. Acara terbagi tiga segmen yang disiarkan secara langsung. Early prelims mulai pukul 05.00 WIB. Segmen preliminary dimulai pukul 07.00 WIB. Main card dimulai pukul 09.00 WIB. Seluruhnya total ada 13 pertandingan. Saksikan Segmen ini dapat ditayangkan di platform Vidio. Seluruh jadwal disiarkan tanpa iklan bagi pelanggan. Download aplikasi Vidio di smartphone atau Smart TV. Berlangganan paket Vidio untuk menikmati tayangan premium. Nikmati Liga Champions dan Original Series tanpa iklan. Tonton jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Kamboja di SCTV dan Indosiar.

Jadwal Segmen Pembuka Dan Laga Awal

Segmen early prelims dibuka dengan empat laga sengit di atas kanvas. Jared Gordon bertemu Melquizael Costa di kelas ringan. Mereka akan saling berhadapan di awal acara. Macy Chiasson menghadapi Bia Mesquita di kelas bantam wanita. Kedua petarung wanita ini akan menunjukkan teknik mereka. Setelah itu Adrian Yanez bertarung melawan Juan Diaz di kelas bantam. Evan Elder menutup segmen dengan melawan Samuel Sanches di kelas ringan. Empat laga ini menjadi pembuka penting. Mereka menandai permulaan pertarungan utama.

Also read UFC 334: Kayla Harrison vs Amanda Nunes, Sabuk Bantam Duel Dua Juara

Pertarungan Penutup Karir Stephen Thompson

Memasuki segmen preliminary, ada empat laga lagi yang menampilkan nama besar. Stephen Thompson, yang akan pensiun di usia 43 tahun, menghadapi Charles Radtke dalam pertarungan terakhirnya di UFC. Fans menantikan momen ini dengan penuh harap. Berikutnya Drew Dober melawan Chris Duncan di kelas ringan. Veteran Jim Miller menghadapi Terrance McKinney, keduanya di kelas ringan. Jim Miller dikenal dengan pengalaman panjangnya. Segmen ini ditutup duel kelas menengah antara Donte Johnson dan Cesar Almeida. Laga ini menunjukkan potensi petarung baru.

Advertisement

Main Card Dan Laga Judul Kelas Bantam Wanita

Main card menjadi puncaknya dengan lima laga bergengsi. Pembukanya adalah duel kelas terbang antara Bilal Hasan, petarung keturunan Indonesia, dan Luis Gurule. Bilal Hasan membawa harapan bagi penggemar lokal. Setelah itu Uros Medic bertemu Kevin Holland di kelas welter. Caio Borralho melawan Yousri Belgaroui di kelas menengah. Co-main event mempertemukan juara kelas bantam wanita Kayla Harrison dengan Amanda Nunes. Kayla Harrison mempertahankan gelarnya. Amanda Nunes adalah lawan yang sulit. Penonton menantikan pertarungan epik ini.

Kejuaraan Heavyweight Ciryl Gane Melawan Josh Hokit

Sebagai penutup, Ciryl Gane membela sabuk di kelas heavyweight melawan Josh Hokit. Ciryl Gane adalah juara yang kuat. Josh Hokit adalah tantangan serius. Mereka akan memperebutkan gelar tertinggi. Berikut adalah jadwal dan link live streaming pertarungan di ajang UFC 334. Informasi lengkap tersedia di platform Vidio. Tonton acara dari awal sampai akhir. Jangan lewatkan momen sejarah ini. Saksikan seluruh laga dengan jelas. Vidio menyediakan kualitas siaran terbaik. Berlangganan untuk akses penuh. Nikmati pengalaman menonton yang nyaman. Ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan.