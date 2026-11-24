KAI Divre I Sumatera Utara resmi memberlakukan Gapeka 2026 mulai 1 Desember 2026. Perjalanan KA Siantar Ekspres dan Sribilah Utama mengalami perubahan waktu signifikan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara resmi mengumumkan pemberlakuan penyesuaian jadwal perjalanan kereta api yang dimulai pada 1 Desember 2026. Perubahan ini merupakan implementasi dari Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026 yang akan menggeser waktu keberangkatan sejumlah rute di wilayah kerja Sumatera Utara.

Detil Perubahan Jadwal Kereta Api

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa efek langsung dari Gapeka 2026 adalah adanya variasi waktu keberangkatan yang baik menjadi lebih cepat maupun lebih lambat dari jadwal sebelumnya. Beberapa perjalanan mengalami percepatan waktu, seperti KA Sribilah Utama yang kini berangkat lima menit lebih awal dari Stasiun Medan maupun Rantauprapat.

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Percepatan waktu juga terjadi pada KA Putri Deli yang menuju Tanjungbalai. Kereta yang saat ini berangkat pukul 19.05 WIB akan dimajukan lima menit sejak 1 Desember. Selain itu, KA Siantar Ekspres dari Stasiun Siantar yang sebelumnya berangkat pukul 07.10 WIB akan lebih awal dimulai pukul 07.00 WIB.

Sebaliknya, beberapa rute mengalami penundaan waktu yang cukup signifikan. KA Siantar Ekspres relasi Siantar ke Medan pada keberangkatan sore mengalami perubahan jadwal tertinggi. Waktu keberangkatan mundur dari semula pukul 15.35 WIB menjadi pukul 16.45 WIB atau tertunda selama 70 menit.

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Effisiensi Waktu Tempuh dan Durasi Perjalanan

Di samping perubahan jam keberangkatan, KAI Divre I Sumatera Utara juga mencatat pemangkasan waktu tempuh pada sejumlah perjalanan kereta api. Perubahan durasi perjalanan terbesar terjadi pada KA Sribilah Fakultatif yang melayani relasi Medan ke Rantauprapat.

Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu enam jam lima menit untuk jarak sejauh 267 kilometer, kini dipangkas menjadi lima jam 40 menit. Penghematan waktu ini mencapai 25 menit, yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi penumpang dalam mobilitas harian maupun jarak jauh.

Panduan Keamanan dan Akses Informasi

Anwar Yuli Prastyo mengimbau agar seluruh pelanggan menjadikan jadwal yang tercantum pada tiket sebagai acuan utama perjalanan. Penumpang wajib memastikan kembali tanggal, relasi tujuan, serta jam keberangkatan yang tertera pada tiket elektronik guna mencegah kekeliruan saat hendak berangkat ke stasiun.

Penumpang diimbau tiba di stasiun paling lambat 30 menit sebelum waktu keberangkatan yang tertera pada tiket. Kedatangan lebih awal memberikan keleluasaan waktu bagi penumpang untuk mempersiapkan barang dan melakukan prosedur keamanan sebelum masuk ke dalam kereta.

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Masyarakat Sumatera Utara dapat mengecek jadwal terbaru melalui aplikasi Access by KAI maupun laman booking.kai.id untuk melakukan pemesanan tiket. KAI Divre I Sumatera Utara berharap masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal ini agar rencana mobilitas tetap berjalan nyaman dan menyenangkan.