KAI Daop 8 Surabaya resmi mengubah jadwal kereta api mulai 1 Desember 2026. Penumpang wajib cek tiket karena ada pergeseran waktu hingga 4 jam 25 menit pada KA Brawijaya dan kereta lainnya.

Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya resmi memberlakukan perubahan jadwal perjalanan kereta api (KA) yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2026. Perubahan sistematis ini merupakan implementasi dari Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026 yang telah disetujui oleh manajemen KAI. Penumpang yang berencana menggunakan layanan kereta di wilayah operasional Daop 8, mencakup Jawa Timur, Jawa Tengah bagian selatan, dan Kalimantan, diwajibkan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap tiket perjalanan mereka agar terhindar dari keterlambatan atau ketinggalan kereta.

Perubahan Jadwal KA Brawijaya Signifikan

Diantara sejumlah perjalanan yang mengalami penyesuaian waktu, pergantian jadwal pada KA Brawijaya relasi Malang-Gambir menjadi yang paling mencolok. Kereta api ini sebelumnya dijadwalkan berangkat dari Stasiun Malang pada pukul 16.00 WIB. Namun, pada jadwal baru Gapeka 2026, KA Brawijaya akan berangkat lebih lambat hingga 4 jam 25 menit, tepatnya pada pukul 20.25 WIB. Pergeseran waktu ini sangat signifikan dan menuntut penumpang yang sebelumnya mengandalkan keberangkatan sore hari untuk menyesuaikan rencana perjalanan mereka di hari tersebut.

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Arsitektur Waktu Gapeka 2026 Berlaku

Dampak perubahan jadwal tidak hanya bersifat negatif dengan penundaan waktu, tetapi juga mencakup percepatan keberangkatan untuk beberapa rute prioritas. Sebagai contoh, KA Argo Anjasmoro pada relasi Surabaya Pasarturi-Gambir justru mengalami percepatan waktu keberangkatan yang cukup cepat. Kereta yang semula berangkat pukul 12.05 WIB kini dijadwalkan lebih awal menjadi pukul 10.00 WIB. Artinya, penumpang yang akan menempuh rute ini akan tiba di tujuan lebih cepat dibandingkan dengan jadwal operasional lama sebelum tahun 2026.

Imbauan Humas KAI Untuk Verifikasi Tiket

Mahendro Trang Bawono, Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, menekankan pentingnya kehati-hatian bagi seluruh pelanggan kereta api dalam menghadapi transisi jadwal ini. Dalam keterangan resminya pada Rabu, 18 November 2026, Mahendro mengimbau agar pelanggan tidak hanya mengacu pada kebiasaan atau memori mereka terhadap jadwal keberangkatan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa informasi pada tiket yang diterbitkan adalah sumber kebenaran mutlak yang harus dipatuhi oleh penumpang untuk memastikan ketepatan waktu.

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Tenang Dari Kecurigaan Keterlambatan Layanan

Perubahan jadwal ini bukanlah cerminan dari adanya masalah operasional atau keterlambatan di lapangan, melainkan merupakan bagian dari penyesuaian struktural yang direncanakan jauh hari sebelumnya. KAI Daop 8 berharap masyarakat dapat mengantisipasi perubahan ini dengan baik dan proaktif mengecek informasi terbaru melalui aplikasi atau stasiun keberangkatan. Dengan demikian, penumpang dapat merencanakan waktu tunggu dan akses transportasi penghubung menuju stasiun dengan lebih tepat, sehingga pengalaman perjalanan tetap nyaman dan sesuai ekspektasi mereka tanpa rasa kebingungan akibat perbedaan waktu.

Tenaga Perjalanan KA yang Bergeser Waktu

Seluruh waktu dalam daftar perubahan berikut merujuk pada Waktu Indonesia Barat (WIB) dan mencakup kereta yang mengalami pergeseran waktu keberangkatan 30 menit atau lebih. Pertama, KA Argo Bromo Anggrek (KA 1) pada relasi Surabaya Pasarturi-Gambir mengalami percepatan waktu. Jadwal lama kereta ini adalah pukul 09.10 WIB, sedangkan jadwal barunya adalah pukul 08.15 WIB, yang berarti kereta akan berangkat lebih awal sebanyak 55 menit dari jadwal semula.