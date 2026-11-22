Persiapan para pemain kunci seperti Amadou Bamba Diang, Jan Petek, dan Musa Adam untuk laga krusial pekan 11 Jawwy Elite League yang dimulai 23 November.

Kompetisi Jawwy Elite League resmi kembali bergulir pada Senin, 23 November setelah jeda internasional dua pekan lamanya. Laga-laga intens di pekan ke-11 ini akan berlangsung selama empat hari berturut-turut hingga Kamis, 26 November mendatang, membawa sorotan utama ke performa individu pemain-pemain bintang.

Performa Amadou Bamba Diang dan Tantangan Al-Ittihad

Penyerang asal Senegal dari Al-Hazem, Amadou Bamba Diang, telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling bersinar di musim ini. Dengan total delapan gol, Diang menempati posisi kedua di papan top skor, hanya terpaut satu gol dari pemain Al-Ahli, Musa Adam.

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Kinerja gemilangnya semakin terlihat dengan lima gol yang dicetak dalam empat laga terakhirnya. Diang mencatatkan dua gol dalam tundaan pekan kelima melawan Al-Tadamon. Performa ini mengingatkan banyak pengamat pada kecemerlangan rekan senegaranya, Sadio Mane, yang pernah menorehkan sejarah di klub besar Eropa.

Ujian terbesar bagi Diang adalah menghadapi Al-Ittihad, klub yang saat ini memimpin klasemen Jawwy Elite League. Al-Ittihad memiliki lini pertahanan terkokoh dengan hanya kebobolan empat gol sepanjang musim. Keberhasilan serangan Diang sangat bergantung pada bagaimana mereka menembus tembok pertahanan yang dipagari oleh kiper terbaik musim ini, Mohammed Hazazi.

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Mohammed Hazazi dari Al-Ittihad telah mencatatkan empat clean sheet, menjadikannya pemain dengan penjagaan gawang paling solid. Diang harus mencari celah celah kritis untuk melampaui catatan Hazazi dan membantu Al-Hazem, juara edisi lalu, bangkit di papan tengah klasemen.

Duel Kiper: Jan Petek Bertemu Kehebatan Musa Adam

Jan Petek, kiper asal Slovenia milik Al-Riyadh, menjadi sorotan lain yang tak bisa diabaikan. Petek bergabung dengan klub ibu kota pada musim panas 2025 sebagai pemain bebas transfer dan langsung menunjukkan kualitas kelasnya sejak awal musim di Liga Arab Saudi U-21.

Saat ini, Petek telah mencatatkan tiga clean sheet, menjadikannya kiper dengan angka bersih tertinggi kedua setelah Hazazi dan Abdulelah Al-Ghamdi dari Al-Hilal. Keberhasilan Petek berkontribusi langsung pada performa Al-Riyadh yang hanya menelan satu kekalahan sejak awal musim.

Berkat stabilitas pertahanan, Al-Riyadh kini menempati peringkat ketiga dengan 21 poin. Mereka hanya terpaut satu poin dari Al-Ahli di posisi kedua, menciptakan persaingan ketat untuk meraih posisi runner-up di paruh pertama musim ini.

Pertemuan krusial akan terjadi antara Petek dan Musa Adam, pencetak gol terbanyak Jawwy Elite League dengan sembilan gol. Al-Riyadh bertekad merebut posisi kedua, sementara Petek ingin membuktikan bahwa ia adalah salah satu penjaga gawang terbaik di seluruh turnamen musim ini.

Musa Adam dikenal sebagai penyerang mematikan yang piawai mengubah peluang kecil menjadi gol. Kemandirian Adam dalam mencetak gol menjadi tantangan tersendiri bagi pertahanan Al-Riyadh yang mengandalkan ketelitian Petek dalam membaca gerakan lawan.

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Peran Krusial Ramez Al-Attar dan Mohannad Al-Qudaibi

Dibalik kehebatan Musa Adam, kreator utama di Al-Ahli, Ramez Al-Attar, memegang peranan vital. Dengan bakat alami dan kaki kiri yang memukau, Al-Attar telah mencatatkan empat assist di kompetisi musim ini. Ia berada di posisi ketiga sebagai pemberi assist terbanyak, hanya terpaut dua angka dari leader.

Karier Al-Attar dimulai dari sistem akademi Al-Ahli, mulai dari usia U-13 hingga U-17, sebelum dipromosikan ke tim utama U-21 dan tampil konsisten di Jawwy Elite League. Ketajamannya tidak hanya terbatas pada assist, namun juga gol yang dicetak melalui kaki kanannya.

Al-Attar mencetak gol indah ke gawang Al-Watan pada September lalu melalui sepakan dari tepi kotak penalti menggunakan kaki kanannya. Kemampuan dua kaki ini membuat Al-Ahli menjadi ancaman lebih besar, terutama saat menghadapi Al-Riyadh di laga berikutnya.

Dari sisi lain liga, Mohannad Al-Qudaibi dari Al-Qadsiah U-21 menjadi winger paling produktif dengan enam assist. Namun, gaya mainnya unik karena semua umpan krusialnya berasal dari tendangan silang akurat yang langsung mengenai kepala atau kaki penyerang di kotak penalti.

Konsistensi Al-Qudaibi dalam memberikan umpan silang menjadikan Al-Qadsiah tim yang sulit dihancurkan. Ia memimpin daftar asisten di Liga Arab Saudi U-21 musim ini dengan keunggulan mutlak, menunjukkan bahwa kreativitas adalah kunci keberhasilan di ajang ini.