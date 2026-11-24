HSS 7 menampilkan 13 laga tinju di NOYA pada 28 November 2026. Ungke lawan Paris di kartu PPV dengan harga mulai Rp59.000 hingga US$6.

Acara HSS Series 7: The Redemption dijadwalkan berlangsung di NOYA, Tangerang, pada Sabtu, 28 November 2026, pukul 17.00 WIB. Dalam satu malam tersebut, penonton akan disuguhkan dengan 13 laga tinju profesional dan amatir yang disiarkan secara eksklusif melalui platform Vidio. Pertarungan utama pada kartu PPV mempertaruhkan sabuk ICB National Super Lightweight antara Ungke dan Paris.

Mekanisme Penjualan Tiket PPV dan Biaya Akses

Penjualan tiket untuk event HSS 7 dibuka sejak 3 November hingga 1 Desember 2026. Harga paket PPV di Indonesia dimulai dari Rp59.000, sementara di Malaysia dibanderol sebesar RM18,88, dan US$6 untuk penonton di luar negeri. Vidio memastikan bahwa paket PPV tetap dapat dibeli bahkan setelah pertandingan selesai, memungkinkan audiens untuk mengakses tayangan ulang tanpa batasan waktu.

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Kartu Utama Ungke Tantang Paris Sejak Tiga Tahun Lalu

Rivalitas antara Ungke dan Paris telah berlangsung selama tiga tahun, dengan Ungke secara konsisten mengajukan tantangan kepada Paris sejak awal. Pertemuan mereka yang ditunda sempat memiliki syarat khusus, yaitu Ungke harus mengalahkan Yahya Garcia terlebih dahulu. Syarat tersebut telah dipenuhi oleh Ungke pada acara HSS 7, sehingga pertarungan ini akhirnya terwujud sebagai headliner utama malam itu.

Komposisi Kartu Laga PPV dan Kelas Berat

Daftar PPV mencakup tujuh pertarungan unggulan. Selain Ungke melawan Paris, ada laga kelas Super Bantamweight enam ronde antara Forlan Rivaldo dan Kilat Boy. Kartu PPV juga menampilkan Maikhel Muskita vs Hisyam Sams, Capung vs Dzareez Redza, Yahya Garcia vs Aliff Pokya, Maejia Aziza vs Diyana Yusuf, serta Anthony Engelen vs Aswan Che.

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Pertandingan AVOD dan Laga Amatir yang Tersiar

Selain laga berbayar, Vidio menyediakan dua pertarungan dalam kategori AVOD atau dapat ditonton gratis dengan iklan. Dua petarung yang akan bersua dalam kategori ini adalah Saroha Lumbantobing melawan Sharizad di kelas Super Welterweight enam ronde, serta Mars De Volta melawan Hakim Jawa Boy. Selain itu, satu laga amatir antara Dion Frasman dan Al Fateh juga akan disiarkan secara langsung.

Konteks Event Sebelumnya dan Masa Depan Tinju Lokal

HSS Series 7 digelar sebagai lanjutan dari serangkaian event yang telah membangun reputasi di industri tinju. Event ini datang tidak lama setelah HSS 7: The Redemption yang digelar pada 7 Februari 2026 di Jakarta. Dalam sejarah tersebut, KKajhe kembali ke ring setelah vakum lama untuk menghadapi Brian Lawitan, mantan juara ONE Pride MMA, dalam aturan tinju boxing.