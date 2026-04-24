Jadwal Final Piala AFF U-17 dan Update Sepak Bola Dunia: Dari Wacana Italia di Piala Dunia Hingga Insiden Pemain Bhayangkara FC

Timnas Malaysia U-17 akan berhadapan dengan Vietnam di final Piala AFF U-17. Sementara itu, isu penggantian Iran oleh Italia di Piala Dunia 2026 menjadi perbincangan hangat, meskipun FIFA telah memastikan Iran tetap berpartisipasi. Berita sepak bola domestik juga mencakup insiden pemain Bhayangkara FC dan persiapan Persib Bandung.

Para penggemar sepak bola Indonesia dapat menyaksikan langsung pertandingan final Piala AFF U-17 yang akan mempertemukan Timnas Malaysia U-17 melawan Vietnam . Pertandingan ini menjadi puncak dari turnamen yang telah berlangsung seru dan kompetitif.

Sementara itu, dunia sepak bola internasional tengah dihebohkan dengan isu yang melibatkan potensi penggantian tim peserta Piala Dunia 2026. Paolo Zampolli, seorang tokoh sepak bola, mengklaim telah mengusulkan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino agar Italia menggantikan Iran di ajang tersebut. Usulan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik dan mempertanyakan kelayakan Iran untuk berpartisipasi. Namun, respons di Italia sendiri terpecah belah.

Banyak yang menganggap ide ini tidak realistis mengingat aturan yang berlaku dan proses kualifikasi yang telah selesai. Beberapa pejabat Italia bahkan mengaku tidak mengetahui detail proposal tersebut atau berharap agar situasi ini tidak berlanjut. Presiden FIFA sendiri telah memberikan kepastian bahwa Iran tetap akan tampil di Piala Dunia 2026, mengakhiri spekulasi yang sempat mencuat. Di samping isu Piala Dunia, perhatian juga tertuju pada perkembangan sepak bola domestik.

Sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan, kali ini terkait insiden yang melibatkan pemain Bhayangkara FC U-20, Fadly Alberto, yang melakukan aksi tidak terpuji. Kejadian ini memicu perdebatan tentang disiplin dan etika dalam sepak bola. Selain itu, ada juga kabar mengenai persiapan Persib Bandung yang akan menjamu Arema FC dengan kekuatan penuh di pekan ke-29 Super League Indonesia 2025/2026.

Berita-berita lain yang menjadi sorotan termasuk spekulasi kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid, kursi pelatih Chelsea yang lowong setelah pemecatan Liam Rosenior, dan pergerakan agresif Liverpool dalam menyambut bursa transfer musim panas 2026. Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona juga menjadi topik hangat menjelang bursa transfer musim panas, mengingat kontraknya akan segera berakhir.

Selain sepak bola, ada juga perkembangan di dunia teknologi dengan peluncuran Huawei Watch Fit 5 di Indonesia, yang menawarkan baterai tahan lama, layar AMOLED berkualitas tinggi, dan GPS bawaan dengan harga terjangkau. Selain itu, ada juga berita mengenai infrastruktur yang membutuhkan perhatian, seperti jembatan bambu lapuk di Desa Cisaat, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, yang sering digunakan oleh pelajar dan warga. Kondisi jembatan ini membahayakan keselamatan pengguna dan memerlukan perbaikan segera.

Di sisi lain, Redmi Pad SE hadir sebagai tablet 11 inci murah dengan bodi metal premium dan baterai besar, menawarkan pilihan menarik bagi konsumen. Berita internasional juga mencakup penjarahan massal properti warga Lebanon oleh tentara Israel dan serangan balasan oleh Hizbullah. Secara keseluruhan, berbagai peristiwa menarik terjadi di berbagai bidang, mulai dari olahraga, politik, teknologi, hingga infrastruktur, yang menjadi perhatian publik





