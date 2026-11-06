Jadwal dan Prediksi Persebaya vs Persija di JIS, Sabtu (7/11/2026)

Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya siap menghadapi duel krusial Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium. Simak analisis performa dan kunci kemenangan kedua tim besar ini.

Pertandingan sepak bola antara Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026. Duel krusial dalam pekan kesembilan Super League 2026 /2027 ini akan digelar di Jakarta International Stadium atau yang biasa disingkat JIS. Kick-off atau waktu pertandingan dimulai pada pukul 19.00 WIB di malam hari.

Rekam Jejak Dua Rival di Liga Super

Persija Jakarta memiliki catatan statistik yang lebih menguntungkan dibandingkan Persebaya Surabaya dalam lima pertemuan terakhir mereka di Super League. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Macan Kemayoran telah meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam seri pertemuan tersebut. Angka-angka ini menunjukkan dominasi tipis Persija dalam sejarah pertemuan langsung kedua tim.

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Di sisi lain, Persebaya juga mencatatkan performa yang cukup solid dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di Super League. Kedua tim tampak seimbang secara statistik historis, meskipun Persija unggul dalam konsistensi pertemuan head-to-head.

Performa Kandang dan Juaral Persija

Menjelang pertandingan ini, Persija Jakarta berusaha keras untuk kembali menemukan performa terbaiknya di lapangan. Dalam lima laga terakhir di Super League, tim berjuluk Macan Kemayoran mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Meskipun demikian, Persija masih menjaga rekor tak terkalahkan saat bertanding di kandang mereka sendiri.

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Tim dari Jakarta itu telah mengamankan empat kemenangan penuh di hadapan pendukung setia mereka di kandang. Faktor kandang menjadi keunggulan strategis yang besar bagi Persija, karena suporter mereka memberikan dorongan emosional dan psikologis yang signifikan bagi para pemain di lapangan.

Konsistensi dan Tantangan Persebaya Tandang

Persebaya Surabaya juga terus berupaya mencari konsistensi performa yang stabil dalam persaingan Super League. Dalam lima pertandingan terakhir, Green Force telah meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Namun, performa tim saat bermain tandang belum terlalu meyakinkan para pengamat dan pelatih.

Dari tiga laga tandang yang telah dijalani musim ini, Persebaya hanya menang atas Isenmulang FC. Mereka mengalami kekalahan dari PSM Makassar dan harus puas bermain imbang melawan Bhayangkara FC. Kondisi ini menempatkan Persebaya dalam posisi yang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan poin di markas Persija.

Strategi dan Dukungan Suporter dalam Kemenangan

Pelatih dan tim manajemen menekankan pentingnya dukungan penuh dari suporter dalam setiap pertandingan. Dukungan ini sangat berarti bagi tim, karena ketika pendukung berada di belakang mereka, pemain merasa lebih mudah untuk menjalankan tugas dan berjuang meraih hasil terbaik. Kolo Muani juga menjadi salah satu aset yang diperhatikan produktivitasnya, mengingat kinerjanya di Liga Europa.

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Sementara itu, Juventus juga berhasil mengamankan tiga poin di markas AZ Alkmaar, menunjukkan bahwa tim-tim besar sedang dalam fase adaptasi dan pencarian formasi terbaik. Persiapan fisik dan taktik menjadi kunci utama bagi kedua tim untuk menghadapi tekanan pertandingan yang ketat di Jakarta.

Fokus Pemulihan Fisik dan Persiapan Akhir

Mengenai persiapan teknis, Yuran mengakui bahwa Persebaya memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menghadapi Persija Jakarta. Karena itu, tim saat ini berfokus sepenuhnya pada pemulihan kondisi fisik pemain. Pemulihan ini krusial untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi prima saat laga dimulai.

Kedua tim akan menghadapi persaingan sengit untuk mendapatkan tiga poin penuh. Pertandingan di Jakarta International Stadium ini tidak hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang ketahanan mental dan fisik di bawah tekanan suporter yang massif. Hasil dari laga ini akan sangat memengaruhi posisi klasemen di pertengahan musim.