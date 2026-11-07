Jadwal Baru Liga Roshn Saudi Diumumkan Setelah Jeda Asia

Asosiasi Liga Roshn Saudi resmi merilis penjadwalan ulang kompetisi menyusul penundaan Piala Asia 2027. Draf terbaru mencakup tanggal pertandingan pekan 13 hingga akhir musim.

Asosiasi Liga Roshn Saudi telah merilis draf jadwal resmi untuk sisa musim kompetisi, menandai akhir dari ketidakpastian mengenai kembalinya lintasan sepak bola profesional di kerajaan tersebut. Keputusan pengumuman ini diambil langsung oleh pihak pengendali liga setelah sempat menangguhkan penyelenggaraan laga pekan ke-13 yang semula dijadwalkan pada 5 dan 7 November lalu.

Lembaga pengelola kompetisi tersebut menyatakan bahwa penundaan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu istirahat bagi berbagai klub anggota. Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap penundaan turnamen tingkat benua, yaitu Piala Asia 2027, yang mengganggu ritme pertandingan domestik pada periode tersebut.

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Integrasi Jadwal Pekan 13 dan 14

Inti dari draf baru yang disusun oleh Asosiasi Liga Roshn adalah penggabungan dan penyesuaian jadwal untuk pekan ke-13 serta pekan ke-14. Pertandingan pekan ke-13 yang tertunda kini dijadwalkan kembali untuk dimainkan antara 26 dan 28 November mendatang, menggantikan slot waktu yang sebelumnya tidak terdefinisi.

Seiring dengan integrasi tersebut, pekan ke-14 yang semula dijadwalkan pada 19 dan 21 November juga mengalami pergeseran. Laga-laga di minggu kedua belas tersebut kini ditetapkan untuk dilaksanakan antara 3 dan 5 Desember, memastikan bahwa seluruh tim memiliki jeda yang cukup setelah periode kompetisi padat.

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Rincian Jadwal Hingga Akhir Musim

Setelah pekan ke-14, kompetisi berlanjut dengan jadwal pekan ke-15 yang dijadwalkan antara 10 hingga 12 Desember. Berikutnya, pekan ke-16 akan berlangsung dari 15 hingga 18 Desember, dan pekan ke-17 dijadwalkan pada 31 Desember serta 1 dan 2 Januari.

Bulan Januari dipenuhi dengan jadwal intensif meliputi pekan ke-18 antara 7 hingga 9 Januari, pekan ke-19 dari 14 hingga 16 Januari, pekan ke-20 dari 21 hingga 23 Januari, dan pekan ke-21 dari 28 hingga 30 Januari. Pengaturan ini memastikan alur kompetisi tetap stabil di awal tahun baru.

Jeda Strategis di Bulan Februari

Bulan Februari akan menyaksikan pelaksanaan empat pekan pertandingan, yaitu pekan ke-22 dari 4 hingga 6 Februari, pekan ke-23 dari 11 hingga 13 Februari, pekan ke-24 dari 18 hingga 20 Februari, dan pekan ke-25 dari 25 hingga 27 Februari. Jumlah ini disesuaikan dengan berlangsungnya turnamen-turnamen tingkat Asia lainnya.

Setelah rentang waktu tersebut, kompetisi kembali berlanjut pada bulan Maret dengan pekan ke-26 antara 11 hingga 13 Maret, dan pekan ke-27 dari 18 hingga 20 Maret. Fase ini akan diakhiri dengan jeda internasional yang berlangsung dari 22 hingga 30 Maret.

Kompetisi di Bulan April dan Mei

Liga Saudi kembali bergulir pada bulan April dengan pekan ke-28 dari 2 hingga 4 April, pekan ke-29 dari 8 hingga 10 April, dan pekan ke-30 dari 15 hingga 17 April. Tiga pekan terakhir di bulan April dan awal Mei dijadwalkan sebagai pekan ke-31 antara 6 hingga 8 Mei, pekan ke-32 dari 12 hingga 14 Mei, dan pekan ke-33 dari 20 hingga 22 Mei.

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Pertandingan penutup musim atau pekan terakhir dijadwalkan pada 28 Mei, menandakan berakhirnya seri kompetisi utama musim tersebut. Pengaturan waktu ini dirancang untuk memastikan seluruh pertandingan dapat diselesaikan sebelum masuknya periode off-season.

Jadwal Turnamen Piala Pelayan Dua Tanah Suci

Selain kompetisi liga domestik, Asosiasi Liga Roshn juga mengonfirmasi jadwal untuk turnamen Piala Pelayan Dua Tanah Suci. Babak 16 besar dijadwalkan pada 30 November dan 1 Desember, sementara perempat final akan dilaksanakan pada 1 dan 2 Februari.

Babak semifinal akan dimainkan pada 4 dan 5 Mei, dengan pertandingan final dijadwalkan pada salah satu dari dua hari, yaitu 1 atau 2 Juni. Jadwal ini berjalan paralel dengan liga namun dengan sistem eliminasi langsung.

Status Liga Super Saudi dan Pertandingan Tertunda

Turnamen Liga Super Saudi tetap mempertahankan jadwal lamanya tanpa perubahan signifikan. Acara tersebut akan diselenggarakan di negara Kuwait antara 19 dan 23 Desember, memberikan variasi geografis bagi para peserta.

Perlu dicatat bahwa terdapat sejumlah pertandingan dari pekan ke-10 yang masih tertunda dan belum diungkapkan jadwal usulannya dalam draf terbaru. Salah satu laga klasik yang menjadi sorotan adalah pertemuan antara tim Al-Ahli dan Al-Nassr yang masih menunggu konfirmasi waktu pelaksanaan.